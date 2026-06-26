Esta infusión tiene 15 frutas, 3 superfoods, 0 teína y te va a salvar el verano: Prueba la Fruit Explosion

telecinco.es 26 JUN 2026 - 10:32h.

Date un chute de antixoidantes mientras combates el calor y vives una explosión de sabores en tu boca. ¡Con rebaja extra del 10% con nuestro cupón!

Guía comparativa: Las 10 mejores heladeras de 2026 y cómo elegir la ideal para ti

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Quieres llevar una rutina alimentaria más sana, pero no quieres renunciar a los sabores. Ahora, con el verano, siempre apetece un buen refresco para combatir el calor, pero, ¿por qué no una buena infusión? Con la Infusión Fruit Explosion no vas a echar en falta nada. Es una bebida que preparas en pocos minutos, que cuenta con 15 frutas diferentes que consiguen una brutal explosión de sabores y que además te aporta antioxidantes para reforzar tu organismo, ¡y lo mejor es que está de oferta!

Te la puedes llevar un 10% más barata de lo que está si usas el cupón TELECINCO10 al comprarla. Hagas lo que hagas, disfrutarás de una bebida ideal en frío, repleta de sabor y aroma y, además, de lo más saludable.

Por qué te la recomendamos

Está compuesta por 15 frutas diferentes, incluyendo tres "superfoods": guayaba, granada y arándano.

No tiene teína, así que puedes tomarlo a cualquier hora del día, sin inconvenientes.

Sus sabores afrutados y dulces son perfectos para quienes quieran dejar el azúcar y los refrescos pero quieran algo con sabor.

Tiene pequeñas frutas que quedan en el filtro y se pueden aprovechar para hacer batidos o smoothies. Se saca partido a todo.

Comprar en Tea Shop por (32,25 €) 27,58 €

Infusión Fruit Explosion

Ni sabores vacíos ni olores que desaparecen, la Infusión Fruit Explosion hace honor de verdad a su nombre gracias a una composición repleta solo de ingredientes reales: pera, plátano, manzana, hibisco, melocotón, guayaba, melón, mandarina, mora, fruta de la pasión, arándano, pomelo, granada, kiwi y fresa. No vas a probar nada igual, y prepararlo es tan simple como calentar agua a 95 ºC e infusionar entre 8 y 10 minutos. Así de simple. Además, las pequeñas frutas se quedan en el filtro y se pueden aprovechar para preparar una macedonia o incluso un batido. Le sacas partido hasta después de beberte la infusión.

Lo cierto es que la recomendamos a cualquiera, tanto a quienes quieran tener una rutina más sana como a quienes quieran probar sabores nuevos. Es fácil de elaborar, es muy nutritiva, sana y, además, queda genial si se toma en frío.

Comprar en Tea Shop por (32,25 €) 27,58 €

¿Qué reseñas tiene?

En la propia tienda de Tea Shop, esta infusión tiene una valoración media de 4,8 sobre 5 porque a los usuarios les encanta su "explosión literal" de sabores y lo bien que queda con bubble tea. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"Me ha encantado, literalmente es una explosión de sabor."

"Según lo estás bebiendo se siente un amargor, pero el resultado final es un sabor dulce al paladar. Muy refrescante.."

"Me encanta esta infusión. Es muy refrescante, perfecta para el verano y, si la mezclas con las bolitas de sabores para el bubble tea, es una pasada."

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