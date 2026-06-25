Lorena Romera 25 JUN 2026 - 10:44h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' rompe su silencio sobre la dura situación que vive con la ex de Edi Insua y el hijo que tienen en común

Violeta Crespo y Edi Insua comunican una feliz noticia tras un año y medio de relación

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Violeta Crespo ha dicho basta. Afectada, con la respiración entrecortada y reconociendo que le va "el corazón a tope", la exconcursante de 'Gran Hermano' ha decidido romper su silencio para sincerarse sobre la dura situación familiar que sufre desde que comenzó su relación con Edi Insua. A través de un vídeo sin filtros publicado en sus redes, la influencer ha destapado el calvario que vive: acusa a la ex de su novio de infligir "daño psicológico" al hijo que tienen en común e intentar dinamitar la relación que ella ha construido con el menor.

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"Llevo aguantando una situación un año y medio en la que ella se dedica a meter mierda al niño sobre mí", arranca explicando la influencer. "Yo no me meto en nada de la relación, nunca he hablado nada mal de ella, no la conozco y no tengo ningún problema con ella. De hecho, al ser la madre del hijo de mi pareja la respeto totalmente y nunca, nunca, nunca he dicho una mala palabra", subraya.

Pero la que fuera Miss ha relatado algunos de los episodios más dolorosos que ha vivido cuando el pequeño regresa de estar con su madre: Desde "Mamá me ha dicho que Violeta ha ido a pegarle con un palo a su trabajo", hasta "Qué mala es Violeta, papá". Una situación de la que tendría pruebas: "Tengo todo grabado".

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Un clima familiar que se habría vuelto insostenible hasta el punto de afectar a los lazos afectivos del pequeño. Violeta denuncia que el niño "no me puede dar besos porque soy mala, porque su mamá se lo prohíbe". Además, acusa a la expareja de su novio de lanzar falsedades sobre su fidelidad: "Que si yo engaño a su papá con otra persona, que su mamá se lo dice, y cosas muchísimo más fuertes que no puedo contar aquí".

Para la creadora de contenido, lo más delicado de este conflicto es el bienestar del menor. "Esta persona está haciendo daño psicológico a su hijo. Y a mí también. ¿No se da cuenta de que es un niño de 4 años?", se pregunta indignada ante la cámara. Además, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' deja claro que este tipo de conductas hacen que "el niño se sienta mal".

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"El otro día vino el pobre niño y decía que se quería ir con su madre porque su madre le ha prohibido estar aquí (...) que solamente puede querer a uno", cuenta incrédula en el vídeo. "Este tipo de conductas son vergonzosas, porque yo estoy tratando genial y lo mejor que puedo a un niño que no es mío (...) El niño es una maravilla de persona, es buenísimo, con un corazón enorme. Yo, que soy una persona que no le gustan los niños, os aseguro que este niño... a cualquier persona le gana", señala.

Finalmente, Violeta Crespo ha querido justificar su paso al frente, argumentando que Edi Insua "no puede hacer nada" por vías legales. "Como ella se dedica públicamente a hacer TikToks todas las noches (...) diciendo cosas vergonzosas de él, como que no se le levantaba, qué vergüenza me daría decir esas cosas del padre de mi hijo... Estoy harta de esta situación y la cuento públicamente para ver si así para", ha zanjado de manera contundente.