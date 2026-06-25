Jessica Bueno, sobre su bonito romance con Roberto Mendoza: "No hemos tenido ningún encontronazo que haya puesto a prueba el amor"
La televisiva habla de su noviazgo con el artista tras 7 meses de relación
Irene Rosales y Jessica Bueno protagonizan un encuentro histórico en 'El tiempo justo': "Puedo entender que le pueda molestar a Kiko y a Lola"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Jessica Bueno está feliz y muy enamorada. Así lo ha hecho saber en 'El tiempo justo', donde ha dado detalles de cómo está su relación con Roberto Mendoza, su novio.
La colaboradora del programa de Telecinco explica que lleva ya 7 meses de noviazgo con el artista. Durante un photocall, ambos explicaban con total naturalidad que su relación va muy poco a poco y que están disfrutando de sus primeros momentos de enamoramiento.
Las bonitas palabras de Bueno a su novio
"Cuando hay algo que te motiva tanto y te hace feliz, tiras para adelante", asegura por su parte Mendoza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Jessica Bueno detalla que aún no han vivido situaciones complicadas en la relación. "No hemos tenido ningún encontronazo que haya puesto a prueba el amor", confiesa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La expareja de Kiko Rivera detalla que su novio "le entiende mucho" y le da "muy buenos consejos".