La barra de sonido más avanzada de LG tiene Dolby Atmos, calibración con IA y altavoces traseros inalámbricos

telecinco.es 29 JUN 2026 - 14:02h.

La LG S95TR convierte tu salón en un cine con sus 810 W, 9.1.5 canales, Dolby Atmos real y una calibración inteligente que se adapta al salón.

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Te has comprado un televisor de lo más puntero, pero hay algo que falla un poco: el sonido. ¿Cómo solucionarlo? Con una buena barra de sonido, y créenos cuando te decimos que no vas a encontrar nada como la Barra de sonido LG S95TR. Un sistema de LG (que funciona aún mejor con teles LG) que tiene IA para detectar la acústica de la estancia y configurarse sola, que cuenta con subwoofer y dos altavoces extra y que ofrece hasta 810 W de potencia de sonido. Hace que te sienas como en un cine.

Además, si usas nuestro cupón exclusivo LGMEDIASET10, te la llevas con un descuento extra del 10%. Ya está rebajada, pero con este código te la llevas por solo 585 €. Es un ofertón.

Por qué te la recomendamos

Tiene 810 W de potencia y 9.1.5 canales que ofrecen un sonido totalmente envolvente con Dolby Atmos real y un efecto tridimensional inigualable.

Su sistema AI Room Calibration Pro analiza el espacio donde está para calibrar el sonido automáticamente y conseguir la atmósfera más envolvente.

Sus altavoces inalámbricos traseros de 6 canales consiguen un sonido espacial sin necesidad de cables.

Es compatible con teles, móviles y cualquier dispositivo con conexión inalámbrica.

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Barra de sonido LG S95TR

Si quieres un sonido de cine de verdad en casa, no le des más vueltas. La Barra de sonido LG S95TR lo ha conseguido gracias a algo muy sencillo: proyectar el sonido hacia arriba, hacia los lados y hacia atrás con sus altavoces y su subwoofer. Crea una experiencia de sonido totalmente inmersiva gracias a la cúpula de sonido que construye y su IA, que lo calibra todo detectando automáticamente cómo es la estancia en la que se encuentra. Tú solo la colocas y la enchufas (prácticamente sin cables), que el resto lo hace ella. Lo único que necesitas es enchufar la barra, el subwoofer y los altavoces a la corriente de forma independiente, ya que no hay que configurar nada. Además, si tienes una tele LG, se complementa con ella automáticamente para potenciar aún más su sonido.

Es el sistema de barra de sonido que recomendamos sobre todo a los más exigentes a la hora de ver películas o jugar a videojuegos. Si de verdad quieres sentirte dentro de lo que ves o lo que juegas, y olvidarte de esos diálogos que suenan tan bajo, esta barra es perfecta.

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¿Qué reseñas tiene esta barra de sonido?

Son extremadamente positivas, ya que esta barra tiene una valoración de 4,9 sobre 5 con casi 3.200 valoraciones de usuarios. A continuación, puedes leer algunas reseñas de usuarios que hemos podido recopilar:

"Estoy encantado con esta barra de sonido. La calidad del audio es fantástica: ofrece un sonido natural con graves profundos y potentes."

"La calidad del sonido es increíble, impecable y suena muy fuerte. Me encanta oír canciones que retumben las parades y la barra LG pone a retumbar las paredes."

" El cambio ha sido espectacular, el sonido ha mejorado en todos los aspectos, claridad de diálogos, efectos envolventes en contenido adecuado o Dolby Atmos, la potencia sobrada y la integración con el televisor LG muy buena."

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