Sorprende a tus invitados con un hot dog relleno de Espárragos de Navarra
Deleita a tus invitados con este picoteo fresco a la vez que crujiente
El principal protagonista será el Espárrago de Navarra
A veces cuando tienes visita en casa quieres sorprenderlos con tus mejores recetas y se te acaban las ideas, pero no te preocupes porque te vamos a ayudar con esto. Solo necesitarás 10 minutos para hacer una elaboración con la que dejarlos con la boca abierta.
El Espárrago de Navarra será tu producto principal. Con este alimento y otros que le acompañen tendrás un entrante o picoteo ideal para cuando recibas a amigos o familiares en casa.
Ingredientes
4 panes de hot dog o perrito caliente
4 Espárragos de Navarra
4-8 filetes de anchoas en conserva
1 endivia
Zumo de medio limón
4 cucharas de mahonesa
1 cucharada de pasta de olivas negras
30 gramos de maíz frito o kikos
Aceite de oliva
Modo de elaboración
Tritura los 30 gramos de kikos y reserva. A continuación, corta la endivia en brunoise y añade el zumo de medio limón. Esta mezcla debe macerar durante 10 minutos. Mezcla la mahonesa con la pasta de olivas hasta que quede un resultado homogéneo.
Coge los cuatro Espárragos de Navarra y córtalos longitudinalmente sin llegar al fondo ni partirlos en dos. En cada uno de ellos, pon en el medio un filete o dos de anchoa.
Abre los panes por la mitad y añade el Espárrago de Navarra relleno de la anchoa, cubre con la salsa creada de la mahonesa y la pasta de olivas y para coronar pon la endivia encurtida con el zumo de limón.
Tuesta en la freidora de aire o en el horno los panes. Para conseguir un resultado tierno y dorado deben estar cocinándose 6 minutos a 180º. Una vez fuera, espolvorea la arena de kikos y ya tienes la recita lista para deleitar a tus invitados.