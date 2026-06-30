En realidad quien ha invitado a María al programa es su gran amiga Merche para buscar una solución a su mal carácter

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Está harta del mal carácter de su amiga, sus gritos y sus formas. Hoy Merche quiere mandarle un mensaje muy claro: "Tiene que aprender a comportarse con más educación" El problema es que es de mecha corta y no sabe cómo va a reaccionar a su invitación: "Veremos a ver".

Y es que ha intentado hablar con ella en varias ocasiones cuando ha pasado por algunas temporadas complicadas. Sin embargo, María no se espera que esté detrás de esta invitación, razón por la que cree que no se va a tomar muy bien su invitación en el programa.

La única sospecha que tiene la invitada, según le confesó en la verbena del día anterior, es que pueda tratarse de su cuñado: "No le quiere ver ni en pintura". ¿Cuál será su reacción cuando se encuentre con su gran amiga?

El gran susto de María

Al entrar en el plató, Jorge Javier aprovecha la confesión que le ha hecho Merche para poner nerviosa a la invitada dejándole caer que quien le ha traído es su cuñado. "No me asustes, eh", señala María. "Tengo problemas con él y se ha portado muy mal. No quiero verlo, ni hablarle, ni nada", señala la invitada.

"¡No es tu cuñado!", revela el presentador celebrándolo con María. Le deja intuir el motivo de su visita con un video que refleja los presuntos comentarios negativos que podía estar teniendo mientras recorría los pasillos de Mediaset: "Hay alguien que piensa que todo lo que ha salido es verdad y no es tu cuñado".

Por la puerta entra Merche y ambas se abrazan. La invitada parece no habérselo tomado mal porque "es verdad" que se pone "como una fiera" en situaciones concretas. Para concluir su visita, María baila la canción de 'El gallo' para todos los espectadores y que provoca un ataque de risa en Jorge Javier Vázquez.