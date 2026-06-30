Lorena Romera 30 JUN 2026 - 12:32h.

El tentador de 'LIDLT' ha reaparecido devastado tras sufrir la dura pérdida de Candela

Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez

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Un durísimo e inesperado golpe ha sacudido por completo la vida de Isaac Torres. Con los ojos empañados en lágrimas y desconsolado, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado que ha sufrido una trágica pérdida: la muerte de Candela, una de sus queridas mascotas. A través de un post conjunto en Instagram, Lobo y su expareja, Dana García, han querido rendir un emotivo homenaje a su fiel compañera, que ha perdido la vida tras sufrir un fatídico accidente.

"Quiero despertar de esta pesadilla", arranca el desgarrador comunicado con el que la expareja ha querido despedirse públicamente de su perrita de la raza teckel. Con el corazón roto, ambos han plasmado el profundo dolor que sienten tras esta pérdida que ha ocurrido de forma repentina: "Esta mañana la vida nos ha roto el corazón. Nunca imaginamos que la última vez que te vimos sería la última de verdad. Un atropello te ha arrebatado de la forma más cruel e injusta".

Para Isaac y Dana, Candela era un miembro fundamental de la familia, y el vacío que deja tras de sí es completamente irreparable. "Nos quedaban tantos 'después', tantos paseos, tantas mañanas en las que había que ir a despertarte porque siempre eras la última en levantarte, hecha un ovillito entre las sábanas. Nos quedaba toda una vida contigo", expresan al recordar las pequeñas rutinas cotidianas que ya no volverán.

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En la publicación, cargada de imágenes que reflejan los momentos más felices de la vida del animal, han querido homenajear la personalidad de su 'princesa' y el vínculo que mantenía con el que fuera pareja de Lucía Sánchez: "Candela, nuestra pequeña, nuestra princesa. Cómo olvidar tus saltitos de alegría, tus siestas al sol, tus travesuras con Brownie... Y sobre todo, esa conexión tan especial con Isaac… erais un equipo, una mirada os bastaba. Vernos ahora sin ti duele como si una parte de nosotros también se hubiera ido contigo".

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Una custodia compartida y una expareja unida ante el dolor

Esta terrible pérdida llega en un momento de distanciamiento entre Isaac Torres y Dana García. Aunque la pareja había decidido poner fin a su relación sentimental hace algunas semanas, ambos mantenían un claro compromiso de cara a sus mascotas a través de una custodia compartida de los dos perritos. Ahora, la tragedia ha vuelto a cruzar sus caminos en las circunstancias más dolorosas, obligándoles a unirse para afrontar juntos este trance.

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A través de los stories publicados en sus respectivos perfiles de Instagram, todo parece apuntar a que la expareja estaría pasando la mañana unida en la misma casa, tratando de asimilar el golpe de manera conjunta. Y es que, la principal preocupación de ambos radica ahora en el bienestar de Brownie, el hermanito de Candela, que ya nota la ausencia de su inseparable compañera.

"Y Brownie… ahora nos duele imaginar cómo va a entender tu ausencia, cómo va a dormir sin ti. Nunca quisimos separaros. La vida lo ha hecho de la peor manera posible", lamentan profundamente en el comunicado. Ha sido Dana quien, hace apenas unos minutos, ha compartido con sus seguidores el delicado estado anímico del animal tras lo sucedido: "Esto es muy duro, pero hay que ser fuerte por él. Anoche la buscaba y esta mañana se ha levantado triste".

Isaac Torres, completamente hundido

Pocas horas después de lanzar la publicación conjunta, Isaac Torres ha roto su silencio a través de sus stories para agradecer la oleada de apoyo que ha recibido desde que se diera a conocer la noticia. Un vídeo en el que no ha podido ocultar su devastación. Afectado, con la voz entrecortada y acariciando a Brownie, el catalán se ha pronunciado tras esta dolorosa pérdida:

"Van a ser días superduros. Yo os agradezco muchísimo todos los mensajes de cariño y de corazón que estáis enviando. De todas maneras, no es que tenga demasiadas ganas... yo lo valoro y me los quedo para mí, pero tened en cuenta que no responda o que no tengo cuerpo para responder. Pero muchísimas gracias", ha expresado.

Ahora mismo, el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' pretende sacar fuerzas por el bienestar de su mascota, que es quien más los necesita: "Se nos ha ido una parte de nuestra alma a los dos, pero hay que continuar por el Brownie, que es el pequeño demonio de la casa".

Una dolorosa despedida que cierra con una promesa de amor eterno: "No era tu momento. No era así como tenía que ser. Nos dejas un vacío imposible de llenar, pero también un amor que no se va a ir nunca. Vivirás en cada recuerdo, en cada rayo de sol, en cada paseo. Te queremos para siempre. Mamá y papá".