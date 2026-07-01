Zoe Armenteros 01 JUL 2026 - 08:35h.

De los 1.943 fallecidos en Venezuela, 26 españoles, según ha informado el ministro de Exteriores José Manuel Albares

Venezuela eleva a más de 1.900 los muertos por el doble terremoto

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La tragedia humana en Venezuela, tras los potentes terremotos de la pasada semana, tiene múltiples aristas: los fallecidos que ya suman 1.943, entre ellos 26 españoles y los supervivientes, que han perdido a sus familiares y sus casas. Los equipos de rescate mantienen su búsqueda aunque los expertos aseguran que las posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros es cada vez más difícil.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha avanzado que son 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Las familias, sin embargo, esperan expectantes cada vez que los bomberos y rescatistas sacan un cuerpo de entre los cascotes o los perros se inquietan en algún punto de los derrumbes. Todos esperan un milagro y aplauden cuando se produce. En La Guaira ya han instalado una morgue provisional junto al puerto, donde se acumulan cadáveres a la espera de ser reconocidos, mientras reclaman maquinaria pesada para despejar los escombros que probablemente disparará el número de fallecidos.