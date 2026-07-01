Última hora de Venezuela tras los terremotos: los españoles muertos se elevan a 26
De los 1.943 fallecidos en Venezuela, 26 españoles, según ha informado el ministro de Exteriores José Manuel Albares
Venezuela eleva a más de 1.900 los muertos por el doble terremoto
La tragedia humana en Venezuela, tras los potentes terremotos de la pasada semana, tiene múltiples aristas: los fallecidos que ya suman 1.943, entre ellos 26 españoles y los supervivientes, que han perdido a sus familiares y sus casas. Los equipos de rescate mantienen su búsqueda aunque los expertos aseguran que las posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros es cada vez más difícil.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha avanzado que son 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.
Las familias, sin embargo, esperan expectantes cada vez que los bomberos y rescatistas sacan un cuerpo de entre los cascotes o los perros se inquietan en algún punto de los derrumbes. Todos esperan un milagro y aplauden cuando se produce. En La Guaira ya han instalado una morgue provisional junto al puerto, donde se acumulan cadáveres a la espera de ser reconocidos, mientras reclaman maquinaria pesada para despejar los escombros que probablemente disparará el número de fallecidos.
Las grandes ligas de béisbol de EEUU donan un millón de dólares a Venezuela para apoyar a las víctimas de los terremotos
La organización de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés) han realizado una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela, tras los terremotos que han dejado al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.
La MLB y la MLBPA han informado en un comunicado conjunto que la contribución permitirá a la Cruz Roja reforzar la atención a los damnificados mediante la instalación de refugios temporales, la prestación de asistencia médica y apoyo en salud mental, así como el suministro de agua potable y artículos de primera necesidad.
La desoladora historia de Eduardo, piloto de avión que aterrizó en Venezuela con ayuda humanitaria por los terremotos: “Al llegar, se enteró de que su familia no está"
Venezuela continúa sumida en la tragedia provocada por el devastador doble terremoto. Mientras el balance de víctimas continúa aumentando, con miles de personas llorando la muerte de sus familiares, los trabajos de los equipos de rescate sobre el terreno viven momentos extremos, con las posibilidades de supervivencia siendo cada vez más improbables al cumplirse una semana desde que se produjeron los seísmos de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala Richter.Ir a la noticia
La reina Letizia traslada su agradecimiento al equipo enviado a Venezuela por los terremotos y destaca la manera en que "tienden la mano a quienes lo están pasando mal"
La reina Letizia, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha despedido hoy aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviado a Venezuela para brindar apoyo internacional y prestar su ayuda ante las necesidades sanitarias urgentes derivadas del devastador doble terremoto que hace justo una semana sacudió con especial crudeza al norte del país.Ir a la noticia
Juan, el venezolano que busca por su cuenta a su madre, a su mujer y a su hija bajo los escombros de lo que fue su casa
Juan no es de los que se queda sentado a esperar la ayuda del Gobierno, tras los terremotos que han sacudido a Venezuela. Este hombre se ha puesto a buscar a su familia, atrapada bajo los escombros de la que fue su casa, en La Guaira. Él sabe exactamente dónde se hallan su madre, su mujer y su hija y con sus propios medios está intentando llegar hasta ellas en una operación en la que solo cuenta con sus propias fuerzas y algún vecino que lo ayuda.Ir a la noticia
La madre venezolana que duerme afuera de las ruinas de su casa a la espera de que rescaten a su hijo
Se llama Aurora Rodríguez y lleva durmiendo una semana afuera de la que fue su casa en La Guaira, que los terremotos destruyeron. Ella espera que rescaten a su hijo vivo o muerto. La mujer ha contado a los medios que su hijo, de 25 años, quedó atrapado en la casa con sus mascotas en el momento del doble terremoto del pasado miércoles. Ella estaba en trabajo y cuando pudo llegar a su casa descubrió la tragedia.
Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros
Cuatro policías han sido detenidos en Venezuela, acusados de apropiarse de "bienes económicos", que se hallaban entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, según informaron autoridades.
Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido expulsados del organismo de seguridad y tendrán que responder ante tribunales, según un comunicado oficial.
El número de muertos españoles en el terremoto de Venezuela asciende a 26
El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha informado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.
Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.