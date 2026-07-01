Maitena Berrueco 01 JUL 2026 - 06:30h.

Nagore Laffage, de 20 años fue asesinada por José Diego Yllanes en los Sanfermines de 2008

Asun Casasola, madre de Nagore Laffage: "El mundo tiene que saber lo que pasó y que no haya más 'Nagores'"

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PamplonaEl próximo 7 de julio se cumplirán 18 años del homicidio de la joven de Irun Nagore Laffage, de 20 años, en Pamplona. Su crimen conmocionó a una ciudad inmersa en fiestas y evidenció el drama de la violencia contra las mujeres. Casi dos décadas después, Nagore Laffage es un símbolo de la lucha contra las violencias machistas.

Basta con que alguien diga ‘7 de julio’ para que a renglón seguido se añada ‘San Fermín’. Esa fecha es sinónimo de alegría y fiesta, pero desde hace 18 años también es el fatídico día en el que la joven guipuzcoana Nagore Laffage, de 20 años, fue asesinada por José Diego Yllanes durante las fiestas de la capital navarra

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Era 2008 y Nagore, natural de la localidad vasca de Irun y estudiante de Enfermería, conoció de madrugada a Yllanes, con el que ya había coincidido en la Clínica Universitaria de Pamplona, donde él cursaba el tercer año de residencia de Psiquiatría. Se fueron al piso de él y allí él intentó abusar de ella, Nagore se defendió y él la golpeó brutalmente y la asfixió. Después, pretendió esconder su cadáver y descuartizarlo.

1 de julio, en Geltoki

18 años después de aquel crimen atroz, este miércoles 1 de julio, a las 19 horas en Geltoki, 'Lunes Lilas Navarra' ha organizado un acto de homenaje y recuerdo a Nagore y en contra de todas las violencias machistas. La convocatoria coincide, además, con el décimo aniversario del juicio por el caso de La Manada, que supuso un punto de inflexión en el debate social y judicial sobre el consentimiento en España. Los organizadores han hecho un llamamiento a la participación ciudadana: "¡Te esperamos! Zure zain gaude!".

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Representantes de la cultura local como ‘El Drogas’ y la banda Motxila 21 se han sumado a través de este vídeo, invitando a la ciudadanía a respaldar el acto para convertirlo en un punto de encuentro “de memoria y en contra de todas las agresiones machistas”. El colectivo feminista denuncia 45 feminicidios en España en lo que va de 2026, entre ellos los de dos niñas y un niño víctimas de violencia vicaria.

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Memoria contra el olvido

Durante el juicio por el crimen de Nagore, el jurado popular consideró atenuante el leve estado de embriaguez de Yllanes y que pagó una indemnización de 320.00 euros a la familia de su víctima. Solo se encontró un agravante: el abuso de la superioridad física del hombre. La sentencia: 12 años y 6 meses de prisión.

El hombre que mató a Nagore salió en libertad condicional en 2018, después solicitó a Google y a la Agencia Española de Protección de Datos la retirada de varios enlaces a noticias de prensa relacionados con el crimen. La Audiencia Nacional le negó el ‘derecho al olvido’ al hombre que mató a Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008.