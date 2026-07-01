Celia Molina 01 JUL 2026 - 07:15h.

Según la prensa americana, la estrella de la música se casará este sábado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce podrían celebrar su boda en el Madison Square Garden de Nueva York: todos los detalles

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A pesar de ser una de las estrellas de la canción más conocidas del mundo, Taylor Swift, que se prometió con su novio, Travis Kelce, en agosto del año pasado, ha conseguido mantener en alto secreto los detalles de su inminente boda. Según la prensa americana - y a tenor de los cortes que el ayuntamiento de Nueva York ha solicitado para este fin de semana - la autora de 'Cruel Summer' y el jugador del Kansas City Chiefs se darán el 'Sí, quiero' este sábado 3 de julio de 2026 en pleno Manhattan.

Aunque, en un principio, se dijo que la gran ceremonia tendría lugar en la mansión que la cantante posee en Rhode Island - donde quería plantar un "tsunami de flores" - parece que esta casa se reservará para la cena de ensayo del viernes día 2 y que la boda se celebrará en el Madison Square Garden, el pabellón deportivo más famoso de Nueva York.

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Documentos oficiales del ayuntamiento revelan que pretenden cerrar las calles que rodean este emblemático recinto desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio, día en el que todo el país celebrará, además, el 250º aniversario de su independencia.

Prohibido llevar regalos y pareja si no se está casado

Según las mismas fuentes, los wedding planners solicitaron "espacio para carpas, toldos y camiones de producción", mientras que los comercios de la zona ya han expresado su preocupación por los cortes de tráfico, las estrictas medidas de seguridad y las inevitables aglomeraciones que provocará la boda del año.

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Esta información, de inicio, se supo gracias a los datos que trascendieron de las invitaciones de Tay y Tav, donde se avisaba a los invitados de que, este fin de semana, debían estar en Nueva York, sin dar más detalles. Los amigos y seres queridos de los novios también recibieron otras indicaciones como la prohibición de lo que los solteros acudan con un +1 a la ceremonia, es decir, que solo se aceptan parejas casadas y no novios y novias esporádicas, en lo que en Estados Unidos se conoce como el lema 'No ring, no bring' (sin anillo, no lo traigas).

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Selena Gómez y Ed Sheeran, entre los invitados

En los últimos días, también se ha sabido que Taylor, que llevará varios vestidos personalizados, ha pedido a los invitados que no lleven regalos a la boda. Y que estos se alojarán en el Marriott Marquee de Times Square durante todo el fin de semana.

En medio de los rumores sobre la posible reconciliación entre Swift y Blake Lively, se ha conocido también la lista exclusiva de los invitados VIP, entre los que se encuentran la modelo Gigi Hadid, Cara Delevinge, Zoe Kravitz, Suki Waterhouse y Robert Patinson, Ed Sheeran, el exentrenador Andy Reid o Selena Gómez y su marido, Benny Blanco, según el medio Page Six.

El Daily Mail ya había publicado anteriormente que todos los asistentes deben firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) antes de recibir detalles sobre la boda. La instrucción enviada es clara: "A quienes confirman asistencia se les envía un enlace al NDA, que exige no divulgar información sobre la boda". De ahí el éxito del blindaje de la que seguro será la boda más flamante del verano.