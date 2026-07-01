Agencia EFE Europa Press 01 JUL 2026 - 08:56h.

El autobús chocó primero contra unos árboles y luego contra el edificio

Los pasajeros que iban en el autobús son empleados que iban a sus puestos de trabajo en pueblos colindantes

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Al menos 46 personas han resultado heridas de diversa consideración a primera hora de este miércoles en un accidente en Lleida, cuando un autocar con pasajeros ha chocado contra la fachada de un edificio. Hay cuatro heridos críticos y otros nueve afectados en estado menos grave. Todos ellos han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense, tal y como ha informado el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña en un apunte en 'X'.

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El autobús chocó tras salir de la estación, situada a 300 metros

El autocar urbano ha colisionado sobre las 07:15 horas contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida, han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

El conductor habría perdido el control del vehículo tras salir de la estación de autobuses, ubicada a 300 metros del lugar del accidente. El autobús chocó primero contra unos árboles y luego contra el edificio de la Diputación. Al parecer, en su trayecto arrolló a varias personas que esperaban en la parada.

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Los pasajeros que iban en el autobús son trabajadores que se dirigían a sus puestos en los pueblos colindantes.

A raíz del accidente, el SEM ha activado 11 unidades y 1 equipo de psicólogos y los Bombers de la Generalitat han desplazado 14 dotaciones.

Salvador Illa desea a los heridos una "rápida recuperación"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado una "rápida" recuperación a los heridos del autocar y se ha puesto en contacto con el alcalde de Lleida, el también socialista Fèlix Larrosa, a quien ha trasladado su apoyo a los afectados y sus familiares. Además, ha agradecido a los equipos de emergencia sus trabajos.