¿Buscas un plan para este verano? Descubre por qué Puy du Fou España conquista a miles de familias

telecinco.es 02 JUL 2026 - 09:10h.

Puy du Fou España propone una experiencia inmersiva con emocionantes espectáculos, zonas de sombra y actividades para todas las edades.

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Hay veranos que pasan sin dejar huella y otros que se convierten en recuerdos que duran toda la vida. A pocos minutos de Toledo, en plena naturaleza, Puy du Fou España se ha consolidado como uno de los planes imprescindibles del verano en España. Un lugar donde la historia cobra vida, los espectáculos emocionan y cada rincón está pensado para desconectar de la rutina y volver a conectar con la imaginación.

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Un verano diferente: historia, diversión y emoción

En Puy du Fou España, el verano se vive de otra manera. El parque abre desde las 12h y ofrece una jornada completa en la que el visitante pasa de un escenario histórico a otro como si viajara en el tiempo.

Estos son algunos de los grandes atractivos del día:

Espectáculos históricos de gran formato

Poblados temáticos inmersivos

Música en directo durante toda la tarde

Gastronomía inspirada en distintas épocas

Zonas de descanso en plena naturaleza

Todo está diseñado para que el visitante sienta la historia a la par que la conoce. Es más: las propuestas son tantas que te faltarán horas para descubrirlas y disfrutarlas todas.

Un refugio del calor entre naturaleza

El parque temático Puy du Fou España es también un oasis en medio del calor asfixiante del centro del país. Durante los meses de más calor, ofrece sombra, naturaleza y un poco de aire fresco a todas las familias que se acercan para disfrutar de las instalaciones. Cuenta con miles de metros cuadrados de zonas arboladas y espacios protegidos del sol, pero eso no es todo.

Además, el parque convierte al agua en otra gran protagonista del recinto. Y es que se han diseñados distintos espacios en los que combatir el calor con este preciado bien natural. Los Surtidores del Lazarillo, con sus chorros, se convertirán en uno de los rincones favoritos de los más pequeños. También encontrarás otros lugares más sorprendentes, como las Estacas del Aguador, unas duchas que aparecerán ante ti cuando menos te lo esperes.

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Espectáculos que emocionan al mundo

El corazón de la experiencia está en sus espectáculos, reconocidos internacionalmente por su puesta en escena y su capacidad para emocionar.

Espectáculo / Qué lo hace especial

El Tambor de la Libertad

Historia, emoción y libertad en escena

A Pluma y Espada

Duelo, ingenio y acción teatral

El Último Cantar

Épica medieval del Cid

Cetrería de Reyes

Espectáculo de aves en vuelo

Allende la Mar Océana

La gran aventura de los descubrimientos

Tardes con música y noches inolvidables

Durante el día se pueden hacer muchas actividades, pero la noche no se queda atrás. Es cierto que cambian el ritmo y la experiencia, pero la diversión no desaparece. La zona del Arrabal se llena de vida con música en directo, ambiente festivo y gastronomía al aire libre.

Pero el momento más esperado llega al anochecer con El Sueño de Toledo.

El espectáculo nocturno más grande de España reúne a:

Más de 200 actores y jinetes

1.500 años de historia representados

Un escenario al aire libre de gran formato

Música, luz y efectos especiales

Un cierre espectacular que ya ha emocionado a millones de espectadores... y que seguro que a ti y a tu familia os puede emocionar igual este verano.

Quiero disfrutar en Puy do Fou este verano

Puy du Fou España: Mucho más que un parque

Visitar Puy du Fou España no es solo pasar un día de ocio, sino que supone vivir una experiencia completa donde la historia, la naturaleza y la emoción se mezclan en cada momento.

Se trata de un plan diferente, perfecto para el verano, que convierte cada visita en un recuerdo difícil de olvidar.

A estas alturas debes tenerlo ya claro, pero por si acaso, te recordamos que hay viajes que no empiezan cuando haces la maleta, sino cuando decides vivirlos. Y Puy du Fou España puede convertirse en una de las experiencias más bonitas que hayas vivido en familia si le das la oportunidad.

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