El combo perfecto para cuidar tu piel y dejar tu estela este verano

telecinco.es 06 JUL 2026 - 11:06h.

Dos productos con aroma a melocotón te harán destacar este verano

La crema y la bruma para cuerpo y cabello son de edición limitada

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El verano ya está aquí y, con él, llegan los planes de piscina y playa. El agua, el sol y las altas temperaturas pueden resecar tu piel. Mantener una buena hidratación se convierte en un imprescindible y por eso Mercadona lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado dos productos para hacer que tu piel y tu aroma no pasen desapercibido.

El melocotón es el protagonista de estas dos novedades de edición limitada. Si te gustan los aromas dulces, pero a la vez ligeros, Mercadona ha sacado una crema corporal doble Peach y un Hair & Body Fragance Mist Peach Bloom.

Crema corporal bifásica con el melocotón como protagonista

La crema corporal no se trata de un producto cualquiera más para hidratar tu piel. Es una crema bifásica perfumada con el aroma del melocotón y con dos texturas.

Por un lado, presenta una emulsión de color blanco, cremosa y envolvente que aporta una hidratación intensa. Por otro, cuenta con un gel de color anaranjado que aporta ligereza y frescura.

Su aplicación es muy sencilla. Las dos partes se emulsionan a la perfección cuando la aplicas sobre la piel. Notarás ese frescor, bienestar y extra de hidratación desde el primer momento.

También tiene extracto de melocotón, que hará que el aroma afrutado esté presente en tu piel y tendrás esa sensación de frescura y ligereza este verano.

La fragancia con la que destacarás este verano

Pero si todavía quiere ir más allá y tener ese aroma fresco, jugoso y veraniego allá donde vayas, Mercadona ha lanzado el Hair & Body Fragance Mist Peach Bloom. Se trata de una bruma para cuerpo y cabello.

El melocotón vuelve a ser el protagonista y en este caso también va acompañado de notas de albaricoque y un fondo floral para darse ese toque fresco y sofisticado para dejar tu estela. Su formato es ideal para poderlo llevar allá donde vayas y podrás aplicártela en cualquier momento que lo necesites.

La bruma combinada con la crema hará que la experiencia sensorial sea completa y prolongues tu aroma durante todo el día. El melocotón es el protagonista de ambas, pero quien destacará realmente serás tú gracias a la estela dulce y veraniega que dejarás a tu paso.