Fiesta 05 JUL 2026 - 20:14h.

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¡Suso y Marieta ya son marido y mujer! La feliz pareja se daba este viernes el 'Sí, quiero' en una romántica ceremonia celebrada en una espectacular finca de Toledo antes sus 220 invitados. Marieta y Suso, ya convertidos en esposos, han concedido sus primeras palabras para 'Fiesta' y lo cierto es que la conexión en directo ha sido de lo más emotiva.

'Fiesta' se ha "colado" en casa de los recién casados y hemos podido conocer de primera mano cómo vivieron los novios el que sin duda fue el día más feliz de su vida. Para Marieta, lo mejor del día fue ver a su chico junto al altar, para Suso más de lo mismo:

"Yo no quería que pasaran los minutos, no quería que se acabara, fue un sueño hecho realidad. Para mí el momento más especial del día fue cuando le vi, cuando me estaba acercando a donde él estaba y le miré dejé de ver al resto, solo le veía a él.

Para mí fue muy emocional, me pasé toda la ceremonia temblando y llorando. Yo penaba que no iba a ser capaz de llorar por los nervios que tenía, pero fue ver a Marieta y romper en lágrimas, era como si bajara un ángel del cielo, cuando la vi no me podía creer que esa pedazo de mujer iba a ser mi mujer".

Marieta confiesa que aún no han consumado el matrimonio

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista llegaba con Marieta y con su especial naturalidad. La alicantina, al ser preguntada por los futuros bebés que pueden llegar a la familia, ha contestado con total espontaneidad:

"Pues de momento seguro que no porque aún no hemos consumado el matrimonio. Yo no pude porque acabé la noche trifásica, he pasado la noche abrazada al váter". Suso, que se mostraba feliz y más enamorado de su mujer que nunca, se confesaba a sus compañeros: "Yo os digo que lo estoy deseando, estoy deseando que seamos padres".

Suso se tatúa el nombre de Marieta en plena boda

Suso ha dejado a Emma García y a los colaboradores de 'Fiesta' boquiabiertos con su confesión. La fiesta de la boda dio mucho de sí y, entre otras sorpresas, contó con un tatuador para invitados. Suso, que hasta ahora no se había tatuado el nombre de su chica, decidió tener con su mujer el primer gesto de amor del matrimonio y tatuarse el nombre de "María", como cariñosamente llaman él y su familia a Marieta. ¿Quieres ver cómo quedó el romántico tatuaje de Suso y en qué parte del cuerpo se lo ha hecho? ¡Mira este vídeo!