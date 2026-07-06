telecinco.es 06 JUL 2026 - 10:00h.

Si tienes entrada para ver a Shakira en uno de sus conciertos en Madrid ¡puedes cumplir tu sueño y desfilar junto a ella con tu acompañante!

Participa en 'Caminando con la loba' y vive una experiencia única junto a la super estrella colombiana en una de sus noches históricas en la capital

Cuéntanos qué historia te une a Shakira y por qué deberías "caminar con la loba" ¡la respuesta más original ganará la oportunidad de vivir este momentazo!

Compartir







Si vas a ver a Shakira en Madrid este año, ¡puedes cumplir un sueño único junto a la artista! Te contamos como puedes conseguir esta experiencia.

“Las Mujeres ya no lloran World Tour” es el nombre de la gira mundial que continúa batiendo récords internacionales y con la que Shakira regresa a España, aterrizando en Madrid en los meses de septiembre y octubre.

El nuevo 'Estadio Shakira', construido exclusivamente para este evento, será el escenario de 12 noches históricas en la capital, desde el 18 de septiembre al 11 de octubre, convirtiéndose en la residencia europea oficial de la cantante. Participa y gana la oportunidad de desfilar junto a ella con tu acompañante en el concierto.

Participa en el concurso 'Caminando con la loba' y sube al escenario con Shakira

Para participar en el concurso 'Caminando con la loba' debes:

Tener tanto tú como tu acompañante entrada para ver a Shakira en Madrid (válido para cualquier día)

(válido para cualquier día) Responder a la pregunta: ¿Por qué quieres caminar con la loba? Cuéntanos la historia que te une a Shakira.

Las mejores respuestas ganarán la oportunidad única de desfilar junto a ella antes de que suba al escenario. ¡Están en juego 5 experiencias dobles para cada concierto!

Recuerda, cuéntanos la historia que te une a Shakira y convéncenos de que eres la persona que merece vivir el momentazo de la noche con ella. Pero ¡importante! Para participar, tanto tú, como la persona a la que elijas para acompañarte, debéis tener entrada para asistir a uno de los 12 conciertos de Sakira en el nuevo Estadio Shakira de Madrid (entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre).

¿Sueñas con vivir esta oportunidad en persona? ¡Tienes hasta el 31 de agosto para participar!