El paso a paso de la receta de risotto de Espárragos de Navarra

telecinco.es 07 JUL 2026 - 09:30h.

En poco más de media hora tendrás un plato digno de chef de restaurante

Solo necesitas Espárragos de Navarra para brillar en la cocina

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El Espárrago de Navarra es un producto que suele asociarse a ensaladas o entrantes fríos, pero es un alimento con tantas propiedades que se puede adaptar a muchos platos de la cocina mediterránea. En esta receta se fusionarán este exquisito ingrediente tan rico del territorio español con uno de los clásicos de la cocina italiana. Aprende, paso a paso, a preparar un buen risotto de Espárragos de Navarra con los que impresionar a tus invitados.

Ingredientes

Un bote de yemas de Espárragos de Navarra

Un bote de Espárragos de Navarra

1 cebolla

1 diente de ajo

1 puerro

300 gramos de arroz de grano corto

1/2 pastilla de caldo de verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

50 gramos de mantequilla

50 gramos de queso parmesano

Sal

Pimienta blanca

Modo de elaboración

Comienza triturando las yemas de los Espárragos de Navarra junto al líquido de la conserva hasta obtener un puré fino y suave.

Trocea el puerro y saltéalo, junto a los otros Espárragos de Navarra en una sartén durante unos 5 minutos y resérvalo.

Pica la cebolla y el diente de ajo. En una sartén honda, calienta una cucharada de aceite y póchalo a fuego lento. Mientras esto se hace, lava el arroz y, cuando la cebolla esté transparente, añádelo a la sartén. Saltéalo durante dos minutos.

Añade los 600 mililitros de agua junto a la media pastilla del caldo de verduras. Rectifica de sal y pimienta. Cocina el arroz a fuego lento durante unos 15 o 20 minutos, según recomiende el fabricante. Remuévelo ocasionalmente.

Añade el puré de Espárragos de Navarra que hiciste al principio, la mantequilla y el queso parmesano. Remuévelo todo hasta que quede. Para decorar añade los Espárragos troceados junto al puerro que reservaste al inicio.

Con esto tendrás un plato digno de un chef de restaurante. Con pocos ingredientes y con mucho amor en la cocina dejarás a tus comensales con la boca abierta.