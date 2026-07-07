La Guardia Civil intenta identificar y localizar al conductor del vehículo implicado

La menor había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega y salió a celebrar el resultado cuando se produjo el atropello

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MarbellaLa Guardia Civil busca al conductor del camión que atropelló mortalmente a una adolescente noruega de 17 años en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) y huyó tras el accidente, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Tras las primeras investigaciones se ha comprobado que la fallecida es Nikoline, la menor de 17 años desaparecida la pasada madrugada en Puerto Banús.

El siniestro tuvo lugar a las 5:20 horas del lunes 6 de julio en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

La menor había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega

De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios confirmaron la muerte de la víctima.

La menor había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado domingo, 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos.

Antes de conocerse su identificación la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

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Horas mas tarde la familia ha confirmado que la víctima era la menor de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada de Marbella.

La Guardia Civil intenta esclarecer las circunstancias que rodean el accidente así como identificar y localizar al conductor del vehículo implicado.