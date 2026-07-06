Naomi Asensi, indignada por las condiciones en las que le han entregado su nueva casa

Natalia Sette 06 JUL 2026 - 18:37h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' destapa ahora todo lo que la constructora le prometió y no ha cumplido

Naomi Asensi enseña las secuelas de un problema médico que arrastra

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Naomi Asensi ha hecho realidad uno de los mayores sueños de su vida al inaugurar su nueva casa en Madrid tras un largo y esperado año. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estaba feliz al iniciar la mudanza a su vivienda definitiva en la capital. Sin embargo, no todo es perfecto y la influencer ha compartido las condiciones en las que le han entregado su nueva casa.

Lo que prometía ser uno de los mejores momentos de su vida, ha quedado empañado por todos los contratiempos con los que se ha encontrado una vez se ha instalado en la casa . Completamente desilusionada tras descubrir la realidad de las instalaciones, la ganadora de ‘GH DÚO’ ha recurrido a sus redes sociales para destapar públicamente las serias deficiencias del complejo residencial.

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“Ya soy propietaria y ya puedo criticar a la constructora”, ha comenzado diciendo indignada. La primera gran decepción de la influencer llegó al intentar disfrutar de las zonas comunes del edificio. “La piscina no existe, son los padres. Viene siendo una explanada de césped. Subí toda ilusionada a ver la piscina y no existía”, ha relatado estupefacta.

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Naomi ha contado que la piscina no es de construcción, si no una de superficie, por lo que se coloca directamente sobre el suelo, sin necesidad de excavar. El problema es que todavía no está puesta aunque a la hora de firmar a Naomi y al resto de propietarios se les prometió que estaría.

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A esto se le suma un grave problema de accesibilidad que afecta a los servicios más básicos del bloque: “El garaje son los padres también. Va con ascensor para bajar al garaje y no va”. Por si fuera poco, el residencial no tiene internet, lo que le dificulta enormemente hacer su trabajo con normalidad.

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“No tengo internet, vivo en el paleolítico. No han hecho el cableado interno para poner la fibra”, ha denunciado. Para colmo, la de Valencia ha admitido que parte de la culpa de que los fallos internos no se solucionen es suya. La constructora le dio un plazo estricto de 15 días para mandar un reporte de los desperfectos interiores, pero Naomi se marchó 20 días de viaje a Ibiza y el plazo expiró, por lo que ahora tendrá que costear ella misma todas las reparaciones de su bolsillo.

Una sucesión de hechos a la que se suma que no ha entrado con buen pie en su nuevo vecindario. “No quiero contar lo que me pasó ayer, no es relatable. Mala experiencia con mi barrio”, se ha limitado a confesar, dejando claro que su mudanza soñada está muy lejos de ser perfecta.