Lorena Romera 06 JUL 2026 - 11:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su pareja dan la última hora sobre su proceso de fertilidad

La influencer anuncia el paso clave en su proceso para ser madre ante "los resultados de unas pruebas importantes"

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Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, han anunciado importantes novedades en su proceso para convertirse en padres. Ha sido la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' quien ha compartido la noticia con sus seguidores a través de una foto en la que se les ve en actitud muy cómplice, acaramelados y aparentemente ilusionados.

Todo comenzó a finales de junio, cuando la influencer hacía pública en '¡De Viernes!' la realidad a la que llevaban tiempo enfrentándose. En aquel momento, tras someterse a los pertinentes exámenes de fertilidad, la madrileña explicaba que tenía que todo apuntaba a que tenía que someterse a ciertos tratamientos si quiere cumplir su sueño de ser madre junto a Vicente Romero.

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Desde ese momento, la pareja ha estado haciendo partícipe de todo a su comunidad. Precisamente a través de Instagram, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' ha anunciado esta inesperada noticia. Una actualización que, aunque todavía ha dejado con dudas a sus seguidores, confirma que ellos ya manejan noticias frescas sobre su proceso de fertilidad. "Hay novedades en nuestro sueño de convertirnos en papás", escribe la televisiva.

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Sin desvelar todavía la información o los resultados de las pruebas de las que podrían estar hablando, la manera en la que Adara Molinero ha escrito estas palabras (acompañadas de un emoticono emocionado, sonriente, con lágrimas en los ojos, y una estrella), junto a esta imagen en la que se les ve tan sonrientes, parece apuntar a que se trataría de un pronóstico favorable. Sin embargo, habrá que esperar a que los protagonistas se pronuncien y den más detalles en las próximas horas.