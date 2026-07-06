Equipo mtmad 06 JUL 2026 - 09:05h.

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A su regreso de 'Supervivientes 2026', Almudena Porras se ha sometido a un cambio de look porque se lo ve "mal, fatal y horrible". Antes de entrar en la peluquería, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se ha sincerado y ha desvelado que se le lleva cayendo el pelo de un tiempo a esta parte: "Se me cae un montón, nivel extremo. Además, yo soy una persona que tengo mucha cantidad y, de verdad, que me estoy quedando sin pelo. Pero creo que calva no me voy a quedar", han sido parte de sus palabras al respecto.

En el interior de su coche, Almudena sigue reflexionando sobre la pérdida de su pelo y lamenta que se le está cayendo tanto que se "se está quedando sin cantidad". Tras esto, Almudena habla de alguno de los cambios de looks a los que se ha sometido a lo largo de su vida y muestra algunas imágenes. Lo cierto es que algunos de ellos sorprenden: "Yo siento que a mí el pelo tan largo no me pega", confiesa. Para rematar, Almudena enseña a cámara una fotografía que fue tomada en el año 2019 en la que aparece posando con su color de pelo natural.

El cambio de look de Almudena Porras

Tras esto, la exparticipante de 'Supervivientes 2026' se ha sometido a un cambio de look. El peluquero ha recomendado meter tijera y Almudena se ha dejado llevar: "Tengo los bellos de punta. Nunca lo he tenido tan corto. Ay, por favor, ¡qué corto, chiquillo!", decía mientras veía cortar su pelo. Por su parte, el estilista le ha dicho que "el pelo guarda recuerdos y aquí hay mucho que olvidar". Finalmente, ella ha quedado encantada: "Ahora me veo la cara más redondita. Parezco más mayor". ¡Haz play en el vídeo anterior para ver el cambio!