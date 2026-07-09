Cómo ver las rondas finales del Mundial 2026 desde España

telecinco.es 09 JUL 2026 - 11:00h.

Ver el Mundial 2026 desde España es posible, y más fácil de lo que crees. CyberGhost VPN te da acceso a retransmisiones de todo el mundo de forma legal y segura

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Ver el fútbol internacional desde España no siempre es tan sencillo como debería. Dependiendo de dónde se juegue el partido del Mundial y quién tenga los derechos de emisión, lo que en otro país se ve gratis en abierto, aquí puede estar bloqueado o detrás de una suscripción de pago. Y si encima eres extranjero viviendo en España y quieres seguir a tu selección con la narración de tu país... Ya ni te cuento.

Ahí es donde entra en juego una VPN como CyberGhost VPN, una herramienta que lleva tiempo siendo el recurso favorito de mucha gente para saltarse esas restricciones geográficas y acceder a contenido que, técnicamente, está disponible en otro rincón del mundo pero no en el tuyo.

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¿Puedo ver eventos deportivos, como el Mundial, gratis?

Sí, y con más facilidad de lo que imaginas. Hay países donde varios partidos del Mundial FIFA 2026 se emiten en abierto, sin pagar nada. El problema es que esas plataformas solo están disponibles para usuarios dentro de ese territorio. Si tu IP dice que estás en España, no hay manera de acceder, aunque el contenido sea técnicamente gratuito.

Con una VPN como CyberGhost VPN, puedes conectarte a un servidor ubicado en ese país y acceder a esa plataforma como si realmente estuvieras allí. Así de simple. Y no solo sirve para el Mundial, una vez que lo tienes instalado, te das cuenta de todo lo que puedes ver. ¿Quieres seguir la Liga de un país sudamericano? Puedes. ¿Prefieres una serie que solo está en el catálogo de streaming de otro mercado? También. El acceso a series, películas o programas que normalmente están fuera de tu alcance pasa a ser algo completamente normal.

¿Cómo puede ayudarme una VPN a ver los partidos?

Una VPN funciona creando un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet y asignándote la dirección IP de otro país. Eso le hace creer a la plataforma de streaming que estás accediendo desde donde tú elijas. Útil, ¿verdad?

Durante el Mundial 2026, que se celebrará entre junio y julio, habrá muchos partidos que no se podrán seguir cómodamente desde España sin recurrir a este tipo de solución. Con CyberGhost VPN puedes conectarte a servidores de distintos países y elegir desde cuál accedes en cada momento. Además, el cifrado de la conexión es un extra que se agradece especialmente si eres de los que ven los partidos desde una red Wi-Fi pública o cuando estás de viaje.

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¿Son legales las VPN?

Completamente. Utilizar una VPN es completamente legal en España y en prácticamente toda Europa. De hecho, empresas de todos los tamaños y millones de usuarios particulares las usan a diario para proteger su privacidad, trabajar en remoto con seguridad o simplemente navegar con más tranquilidad.

Eso sí, conviene tener claro que la VPN no cambia las condiciones de uso de cada plataforma. Tú eres responsable de cumplirlas. Pero el hecho de usar la herramienta en sí no tiene ningún problema legal.

Cómo acceder a contenido internacional con CyberGhost VPN

Utilizar CyberGhost no requiere ser un experto en tecnología. El proceso es tan directo que cualquiera puede hacerlo en cuestión de minutos:

Elige un plan de CyberGhost VPN y contrata la suscripción.

y contrata la suscripción. Descarga la aplicación en el dispositivo que prefieras: ordenador, móvil, tablet o Smart TV.

Inicia sesión, selecciona el servidor del país que te interesa y conéctate.

Accede a la plataforma de streaming donde se emite el contenido y listo.

Sin complicaciones. Sin tecnicismos. Funciona en prácticamente cualquier dispositivo y el proceso completo se resuelve en menos tiempo del que tarda en empezar el partido.

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CyberGhost: privacidad y acceso global en una sola herramienta

CyberGhost VPN va más allá de ver el Mundial. Es una herramienta que protege tu privacidad mientras navegas, cifra tu conexión para que nadie pueda interceptarla y te da libertad para acceder a contenido de cualquier parte del mundo. Si eres aficionado al deporte, si vives lejos de tu país o si simplemente te cansas de topar con el cartel de "este contenido no está disponible en tu región", CyberGhost VPN es exactamente lo que necesitas.

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