Celia Molina 09 JUL 2026 - 11:35h.

La familia de la cantante ha comunicado, a través de su web oficial, que Bonnie ha fallecido por su complicado estado de salud

Muere Bonnie Tyler: recordamos anécdotas de su gran tema, 'Total Eclipse of the Heart'

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A principios del pasado mes de mayo, la cantante Bonnie Tyler, conocida mundialmente por éxitos como 'Total Eclipse of the Heart', tuvo que ser operada de urgencia en un hospital de Faro, Portugal, donde tenía una segunda residencia.

Según el comunicado que su equipo publicó en su web oficial, la artista sufrió una peligrosa perforación intestinal, por la que tuvo que ser intervenida y, posteriormente, puesta en coma inducido para superar la infección que le causó su dolencia. Cuando los médicos trataron de reanimarla, tuvo un infarto, por lo que la famosa cantante, de 75 años, debió permanecer en dicho estado hasta que pudiera recuperar la consciencia sin ningún riesgo para su vida.

A mediados de junio, Bonnie consiguió salir del coma, si bien su estado seguía siendo "muy débil". Y, ahora, casi un mes después, su equipo ha comunicado su fallecimiento por la misma vía: "La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", han dicho, provocando una gran conmoción en la industria de la música.

"Bonnie falleció anoche inesperadamente"

En principio, la operación inicial a la que Tyler fue sometida en mayo había "salido bien", pero las complicaciones del postoperatorio la llevaron a una complicada situación de salud, que no ha conseguido superar. Cuando anunciaron que había salido del coma, sus familiares y representantes se mostraron optimistas, llegando incluso a pensar que Bonnie podría volver a los escenarios este próximo otoño:

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"Cancelaremos o pospondremos hasta el año que viene, siempre que sea posible, todos nuestros conciertos restantes de este verano. Esto afectará a todos los conciertos programados hasta finales de agosto. Por el momento, seguimos esperando que nuestros conciertos de otoño puedan celebrarse", dijeron en el comunicado anterior al de la muerte.

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Su familia creía que volvería a cantar en otoño

Aunque era británica, de origen galés, esta cantante vivía a caballo entre su tierra natal y la residencia que compró en Portugal en los años 70, donde se encontraba cuando empezó a enfermar. Justo en ese período saltó a la fama con canciones como 'Lost in France' y 'It's a Heartache', alcanzando el éxito con su álbum 'Faster Than the Speed of Night' de 1983.

A lo largo de su carrera, se convirtió en la primera artista británica en debutar en el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido y sigue siendo la única artista galesa en alcanzar el número 1 en la lista de sencillos. Su voz ronca se escuchó a nivel mundial, y trascendiendo generaciones, con el tema 'Total Eclipse of The Heart', que ha sido versionado por múltiples artistas.

En una entrevista que dio en 2024 en el programa de televisión 'Good Morning América', ella misma confesó que su canción más famosa volvía escucharse repetidamente cuando había un eclipse, algo que volverá a suceder este próximo 12 de agosto, cuando se produzca el esperadísimo eclipse de sol que será visible desde España y que tendrá su voz rasgada como eterna banda sonora.