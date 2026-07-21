Xuso Jones sorprende al nuevo ganador del Sueldo NESCAFÉ® 2026 con una entrega llena de emoción y celebración

telecinco.es 21 JUL 2026 - 14:26h.

Tras un año especialmente difícil, Ian recibe el Sueldo NESCAFÉ®

Llevaba 15 años participando y nunca perdió la ilusión de que le tocara

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Ian Crozier, vecino de La Nucía (Alicante), es el nuevo ganador del Sueldo NESCAFÉ® 2026. Tras años participando en la promoción, ha visto cumplido el sueño de recibir 2.000 euros al mes para toda la vida.

La noticia llegó de una forma inolvidable. Xuso Jones se presentó por sorpresa en su domicilio para entregarle personalmente el premio y comunicarle que se convertía en el nuevo ganador de una de las promociones más emblemáticas de nuestro país. La emoción fue inmediata: al ver aparecer al presentador junto al equipo de NESCAFÉ®, Ian no podía creer lo que estaba ocurriendo. La celebración continuó con una charanga que llenó de música y alegría las calles de su barrio.

Un premio que llega en un momento importante

Detrás de la sonrisa de Ian hay una historia personal marcada por momentos difíciles en los últimos meses: tras la enfermedad de su pareja, decidieron cerrar el restaurante que abrieron juntos hace más de 10 años; hace poco más de un mes falleció. Por ello, recibir el Sueldo NESCAFÉ® ha supuesto una noticia especialmente significativa tanto para él como para las personas que le rodean.

Visiblemente emocionado, recibió la noticia con unas palabras que reflejan perfectamente lo que significa este premio para él: “Esto es una bendición. Es simplemente increíble. Estoy convencido de que me lo ha enviado des del cielo”.

Ian llevaba años participando en la promoción y nunca perdió la ilusión de que algún día llegaría su momento. Su historia es un ejemplo de constancia y de cómo, a veces, la suerte acaba llamando a la puerta cuando uno menos se lo espera.

Más de 40 años repartiendo ilusión

Desde su creación en 1985, el Sueldo NESCAFÉ® ha acompañado a varias generaciones de consumidores, convirtiéndose en una de las promociones más reconocidas y esperadas de la marca.

Con esta nueva edición, NESCAFÉ® vuelve a hacer realidad el sueño de una persona que, como tantos otros participantes, confiaba en que algún día podría convertirse en ganador.

Ian ya disfruta de su premio, pero la historia del Sueldo NESCAFÉ® continúa. Porque, una vez más, el Sueldo NESCAFÉ® demuestra que sí toca. Participa y gana el sueldo para toda la vida de Nescafé.