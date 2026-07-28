telecinco.es 28 JUL 2026 - 12:16h.

Encuentra el mejor teléfono móvil de gama alta para ti. Gasta en la mejor tecnología, pero con cabeza.

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El mercado de los smartphones premium en 2026 nunca había estado tan igualado. Apple, Samsung, Xiaomi, Google, Vivo, Oppo y Honor pelean cara a cara por ofrecer la mejor experiencia, y la inteligencia artificial se ha convertido en el factor diferencial. Ahora es fácil encontrar procesadores ultraeficientes de 3 nm, pantallas LTPO OLED, carga ultrarrápida y fotografía computacional capaz de rivalizar con cámaras dedicadas. Por eso, a día de hoy, elegir el mejor móvil dependerá, más que nunca, del uso que cada usuario vaya a darle.

¿Y quieres saber cuál es el mejor móvil para ti? En esta comparativa analizamos los mejores móviles de gama alta de 2026 para ayudarte a elegir el smartphone que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Buscas la mejor cámara? ¿El máximo rendimiento? ¿La mejor experiencia Android o iPhone? Evaluamos cada modelo según pantalla, rendimiento, cámara, vídeo, IA, batería, software y relación calidad-precio. Todo lo que necesitas saber para acertar con tu próxima compra.

iPhone 17 Pro - El más top del ecosistema Apple

El mejor iPhone del momento. Su chip A19 Pro, su pantalla de 3.000 nits y su triple cámara de 48 MP con zoom óptico 16x y grabación ProRes en 4K a 120 fps lo convierten en el smartphone más redondo del universo Apple. Apple Intelligence pone la guinda con facilidades para la edición, traducción y productividad.

Zoom 16x con ProRes 4K y hasta 33 h de vídeo.

Integración total con Mac, iPad y Apple Watch.

Siete años de actualizaciones garantizadas.

Ventajas:

Rendimiento y eficiencia energética de primera.

Grabación de vídeo profesional sin igual.

Ecosistema cohesionado y longevo.

Desventajas:

Precio elevado para tener 256 GB.

Sin almacenamiento ampliable.

Ver precio y disponibilidad del iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy S26 Ultra - El referente de Android

Este móvil es el mejor Android y también el mejor móvil para vídeo. El S26 Ultra lo quiere, y lo consigue, todo: cámara de 200 MP con apertura F1.4, primera pantalla de privacidad integrada del mundo, el lápiz S Pen, Space Zoom de 100 aumentos y estabilización Super Steady con bloqueo horizontal. Suma a todo eso su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y, por supuesto, la IA Galaxy AI y tienes un teléfono inigualable fuera de Apple..

Pantalla de privacidad integrada y 31 h de vídeo.

Carga SuperFast 3.0 al 75 % en 30 minutos.

S Pen integrado para productividad y creatividad.

Ventajas:

Sistema de cámaras más completo en Android.

Galaxy AI con edición avanzada y traducción.

Siete años de actualizaciones.

Desventajas:

Peso y tamaño considerables.

Carga inferior a rivales chinos.

Consultar ofertas del Galaxy S26 Ultra

Xiaomi 17 Ultra - La mejor fotografía Leica en móviles

Su sensor de 1 pulgada con óptica Leica y un telefoto de 200 MP con zoom óptico mecánico continuo hacen que el Xiaomi 17 Ultra tenga una de las mejores cámaras en formato smartphone de 2026. La batería de 6.000 mAh, la pantalla con 3.500 nits y el Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB de RAM completan un arsenal más que equipado.

Sensor de 1 pulgada con zoom mecánico continuo.

8K a 30 fps y 4K Dolby Vision a 120 fps.

Kit fotográfico profesional opcional.

Ventajas:

Fotografía Leica profesional.

6.000 mAh con carga de 90 W.

Pantalla de 3.500 nits.

Desventajas:

Peso considerable, superior a 218 gramos.

Estabilización de vídeo mejorable.

Descubre más detalles del Xiaomi 17 Ultra

Huawei Mate X7 - El plegable más innovador

Si buscas el teléfono móvil de gama alta más innovador, aquí lo tienes. Con solo 4,5 mm de grosor desplegado, el Huawei Mate X7 está equipado con una cámara de 50 MP y apertura variable F1.49, pantalla de 8 pulgadas y certificación IP68/IP69. Un todoterreno que cuenta con batería de 5.525 mAh y carga de 66 W para estas siempre listo.

4,5 mm desplegado con IP68/IP69.

Cámara RYYB con apertura variable.

Carga de 66 W por cable y 50 W inalámbrica.

Ventajas:

Diseño ultrafino con construcción premium.

Cámara con apertura variable y buen rendimiento nocturno.

Doble pantalla OLED de alta calidad.

Desventajas:

Sin servicios de Google ni 5G.

Precio elevado en comparación a otros más potentes.

Consulta la disponibilidad de este teléfono

Vivo X300 Ultra - La fotografía más ambiciosa en un móvil

El smartphone con mejor cámara de nuestra comparativa. El Vivo X300 Ultra cuenta con doble sensor de 200 MP con óptica ZEISS, estabilización gimbal y kit profesional incluido con teleconvertidor de 400 mm y empuñadura con batería. Y no se queda solo ahí, porque también tiene una genial pantalla AMOLED 2K a 144 Hz con 4.500 nits y batería de 6.600 mAh con carga de 100 W.

Doble 200 MP ZEISS con kit profesional incluido.

4K a 120 fps en Dolby Vision y perfil Log.

Pantalla 2K a 144 Hz con 4.500 nits.

Ventajas:

Sistema fotográfico más completo del mercado.

Batería de 6.600 mAh con carga de 100 W.

1 TB de almacenamiento de serie.

Desventajas:

Supera los 230 gramos de peso.

Caro para ser gama alta.

Ver precio y disponibilidad del Vivo X300 Ultra

Oppo Find X9 Ultra - Autonomía brutal y cámaras Hasselblad

Con 7050 mAh, este es el teléfono con mejor batería de nuestra lista. El OPPO Find X9 Ultra aguanta hasta tres días con uso moderado y, además, complementa esto con un sistema cuádruple Hasselblad de cámaras con doble 200 MP y zoom óptico de hasta 10 aumentos. Ah, y tiene carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Casi nada.

7.050 mAh, la mayor batería flagship de 2026.

Cuádruple cámara Hasselblad con zoom 10x.

Pantalla AMOLED QHD+ a 144 Hz.

Ventajas:

Autonomía líder del segmento.

Versatilidad total con cuatro cámaras.

Carga de 100 W y 50 W inalámbrica.

Desventajas:

12 GB de RAM frente a los 16 GB de rivales.

Peso considerable.

Precios y detalles del Oppo Find X9 Ultra

Google Pixel 10 Pro - La IA más inteligente en tu bolsillo

Sin duda, el teléfono con mejor ecosistema. El Pixel 10 Pro es el único móvil donde la IA de Google funciona de forma nativa desde el chip, y se nota. Tiene un chip Tensor G5 con TPU un 60% más potente, integración total con Gemini, siete años de soporte y una cámara que rara vez falla. Y a un precio sorprendentemente bajo.

IA nativa con Gemini y siete años de soporte.

Magic Eraser, Camera Coach y Best Take exclusivos.

El Android más limpio y fluido del mercado.

Ventajas:

Mejor integración de IA del mercado.

Precio muy competitivo.

Fotografía computacional muy top.

Desventajas:

Batería de 4.870 mAh, inferior a rivales.

Velocidad de carga normalita.

Ver precios y opiniones del Pixel 10 Pro

Honor Magic V6 - Un plegable que parece imposible

Aquí tienes el mejor teléfono plegable del año. El Honor Magic V6 tiene solo 4 mm de grosor desplegado. Pero eso no lo limita, porque cuenta con 6660 mAh de batería, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y pantalla interior de 7,95 pulgadas. Remata su propuesta con doble certificación IP68/IP69 y soporte para stylus en ambas pantallas.

4 mm desplegado con 6660 mAh.

Stylus compatible en ambas pantallas.

IP68 e IP69.

Ventajas:

El plegable más fino del mercado.

Batería excepcional para su formato.

Construcción robusta con doble IP.

Desventajas:

Precio por encima de 2.200 euros.

Cámaras correctas pero no líderes.

Comprar ahora el Honor Magic V6

OnePlus 15 - El flagship más sensato del mercado

¿Buscas el mejor teléfoni calidad-precio premium? El OnePlus 15 es tu respuesta. Los 7.300 mAh de su batería dan muchísimo juego, ya que aguanta hasta cuatro días, se carga al completo en 35 minutos con 120 W y su Snapdragon 8 Elite Gen 5 no sabe qué es el lag. La guinda la ponen su pantalla AMOLED a 165 Hz y un precio desde 979 euros. ¿Y la cámara? Cumple, pero va justa.

7300 mAh con carga de 120 W.

Pantalla AMOLED a 165 Hz.

Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ventajas:

Mejor autonomía del segmento premium.

Carga de 120 W.

Desde 979 euros.

Desventajas:

Cámara correcta pero no líder.

Solo cuatro años de actualizaciones.

Consultar precio y disponibilidad del OnePlus 15

Sony Xperia 1 VIII - Control total para creadores de contenido

El Xperia 1 VIII va por libre. Jack de 3,5 mm, ranura MicroSD y botón físico de disparo en pleno 2026. Su triple cámara de 48 MP con óptica ZEISS y telefoto con sensor cuatro veces mayor que su antecesor lo convierten en el móvil pensado para quienes priorizan el control por encima de todo.

Triple cámara ZEISS con botón de disparo físico.

Jack de 3,5 mm y ranura MicroSD.

Altavoces estéreo frontales con tecnología Walkman.

Ventajas:

Control manual total para fotografía y vídeo.

Conectividad completa: jack, MicroSD, eSIM.

Formato compacto de 6,5 pulgadas.

Desventajas:

Batería de 5.000 mAh con carga de solo 30 W.

Software con margen de mejora en optimización.

Descubrir más detalles del Sony Xperia 1 VIII

¿Qué móvil premium comprar?

Mejor cámara

El Vivo X300 Ultra lidera con su cámara doble 200 MP y el kit fotográfico incluido. El Xiaomi 17 Ultra responde muy bien con su sensor de 1 pulgada Leica. Luego, el Galaxy S26 Ultra aporta más versatilidad con sus cuatro cámaras y Space Zoom 100x. Y, para rematar, el Pixel 10 Pro compensa con la mejor fotografía computacional del mercado.

Mejor para grabar vídeo

El Galaxy S26 Ultra manda aquí con la tecnología con Super Steady y el bloqueo horizontal. El Pixel 10 Pro suma Video Boost en la nube para elevar calidad. El Xiaomi 17 Ultra ofrece 4K Dolby Vision a 120 fps con perfil Log, ideal para edición profesional. El OnePlus 15 sorprende con buen rango dinámico.

Mejor calidad-precio premium

OnePlus 15, Pixel 10 Pro y Honor Magic V6 (como mejor plegable por euro invertido) son los que más compiten aquí, dos de ellos te salen por menos de 1000 euros a pesar de ser gama alta.

Mejor plegable

Honor Magic V6 gana por su delgadez de 4 mm y su batería de 6.660 mAh. Por otra parte, el Huawei Mate X7 contraataca con una mejor cámara y certifiación IP68/IP69 que garantiza su durabilidad.

Mejor batería

OnePlus 15 (7.300 mAh, 120 W), Oppo Find X9 Ultra (7.050 mAh, 100 W) y Xiaomi 17 Ultra (6.000 mAh, 90 W) son el trío que más despunta en este aspecto. ¡Tú decides!

El más innovador

Huawei Mate X7 ha redefinido el concepto de teléfono plegable por su cámara y resistencia, además de su diseño. El Galaxy S26 Ultra es el único con pantalla de privacidad y el Pixel 10 Pro lidera la integración nativa de IA en todas sus funciones.

Mejor para fotografía

Para foto, el Vivo X300 Ultra viene con el kit más completo para quienes se lo quieran tomar en serio. Otras opciones muy buenas son el Xiaomi 17 Ultra con cámaras Leica y el Sony Xperia 1 VIII con control manual y botón de disparo ZEISS.

Qué tener en cuenta antes de comprar un móvil premium

Pantalla

El panel OLED es el estándar por sus contrastes y luminosidad, pero tiene riesgo de burn-in. Las soluciones LTPO adaptan la tasa de refresco entre 1 y 120 Hz para equilibrar fluidez y batería. Busca paneles que superen los 2.500 nits para exteriores y compatibilidad HDR10+ o Dolby Vision.

Cámara

Los megapíxeles importan menos que el tamaño del sensor y la calidad óptica. El zoom óptico real (3x mínimo, 5x ideal), buen ultra gran angular y el modo nocturno eficaz son los tres pilares de un buen sistema de cámaras. En vídeo, 4K a 60 fps con OIS es el mínimo exigible.

Procesador

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 domina en terreno Android. Apple va con todo con el A19 Pro y Google con el Tensor G5 para IA. Todos van más que sobrados para el día a día; las diferencias aparecen en fotografía computacional, eficiencia y rendimiento en apps potentes o juegos.

Batería

El silicio-carbono ha cambiado las reglas en este campo. Por eso puedes encontrar capacidades que van de 6000 a 7300 mAh en flagship chinos y que pueden durar hasta 3 días. Por su parte, Apple y Google lo compensan apostando por eficiencia y por software. La carga oscila entre 30 W (Sony) y 120 W (OnePlus).

Software

Google y Samsung prometen siete años de actualizaciones sin problemas. Apple iguala esa cifra. OnePlus y Sony, cuatro. ¿Qué sacamos de esto? Que el ecosistema importa mucho. Mac e iPad favorecen a iPhone; mientras que los ingentes servicios de Google al Pixel.

Presupuesto

Aquí hay varias horquiellas de precio muy claras:

900 – 1100 €: OnePlus 15 y Pixel 10 Pro, las opciones más sensatas.

OnePlus 15 y Pixel 10 Pro, las opciones más sensatas. 1100 – 1300 €: iPhone 17 Pro y Galaxy S26 Ultra con descuentos.

iPhone 17 Pro y Galaxy S26 Ultra con descuentos. Más de 1300 €: Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Xperia 1 VIII y los plegables.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor móvil de gama alta de 2026?

Depende del uso. Si no te importa tener un ecosistema más cerrado: iPhone 17 Pro. Si quieres un Android todoterreno: Galaxy S26 Ultra. Si lo que quieres es la mejor fotografía: Vivo X300 Ultra o Xiaomi 17 Ultra. ¿Y si quieres una buena relación calidad-precio? OnePlus 15 o Pixel 10 Pro.

¿Qué móvil tiene la mejor cámara?

El Vivo X300 Ultra y el Xiaomi 17 Ultra pelean por el primer puesto. El Vivo destaca por su doble 200 MP con kit incluido; el Xiaomi, por su sensor de 1 pulgada Leica con zoom mecánico continuo.

¿iPhone o Samsung?

iPhone 17 Pro te ofrece un ecosistema cerrado y cohesionado, además de la posibilidad de trabajar vídeo ProRes. Galaxy S26 Ultra, por otra parte, ofrece una mayor versatilidad fotográfica, personalización y el S Pen. La decisión depende de tu ecosistema actual.

¿Qué Android merece más la pena?

Galaxy S26 Ultra si buscas lo mejor de lo mejor sin preocuparte por precios. OnePlus 15 si priorizas la autonomía y el rendimiento por encima de todas las cosas. Por último, el Pixel 10 Pro si quieres aprovechar bien la IA y contar con muchas actualizaciones a largo plazo.

¿Qué móvil tiene más batería?

OnePlus 15 es muy top con sus 7300 mAh, seguido del Oppo Find X9 Ultra con 7050 mAh. Ambos superan ampliamente a iPhone y Pixel.

¿Cuál recibe más años de actualizaciones?

Google, Samsung y Honor lideran con siete años de actualizaciones garantizadas. Apple iguala esa cifra. OnePlus y Sony ofrecen solo cuatro. Tenlo muy presente.

¿Qué móvil premium comprar si hago mucho vídeo?

Galaxy S26 Ultra por su estabilización Super Steady con bloqueo horizontal. iPhone 17 Pro como alternativa con ProRes 4K a 120 fps.

¿Merece la pena un móvil de más de 1.000 €?

Si la cámara, la pantalla o la productividad son esenciales, sí. Los premium de 2026 ofrecen un salto real en fotografía, pantalla y longevidad de software. Para usuarios básicos, las diferencias pueden no justificar la inversión.

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