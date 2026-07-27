Lorena Romera 27 JUL 2026 - 12:25h.

El hijo de Isabel Pantoja recibe el alta médica y habla de las secuelas de las que tiene que recuperarse

Kiko Rivera, a su madre tras recibir el alta: "Gracias por cuidar de tus nietos y por venir a verme"

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Kiko Rivera ya está en casa. Tras sufrir un segundo ictus que lo ha mantenido ingresado en el hospital durante los últimos días, el DJ ha hecho público un nuevo comunicado a través de sus redes sociales para confirmar que ha recibido el alta hospitalaria y dar la última hora sobre su estado de salud.

Con una actitud optimista, pero consciente del proceso que tiene por delante, el hijo de Isabel Pantoja ha querido tranquilizar a su comunidad, detallando las secuelas físicas en las que tendrá que centrarse durante los próximos meses: "Ahora empieza una recuperación que no será fácil. Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo", ha explicado, asegurando que pondrá todo de su parte para "volver más fuerte que nunca".

"Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza"

En sus primeras palabras tras abandonar el centro sanitario, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha expresado su profundo agradecimiento a todo el equipo médico, enfermeras y celadores por el trato "sencillamente maravilloso" y profesional que ha recibido en estos días de ingreso.

El mensaje a su madre, Isabel Pantoja

El comunicado también ha dejado ver el momento que atraviesa la relación con su madre, Isabel Pantoja, a la que ha dedicado unas emotivas palabras: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme. Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de esos momentos. Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien".

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De igual manera, ha tenido palabras llenas de amor hacia su pareja, Lola: "No tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No me has dejado solo ni un solo segundo. Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad, y tú me lo has demostrado cada día. Gracias por quererme de la manera en que lo haces".

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Por otro lado, el artista no ha dudado en lanzar una reflexión sobre su entorno más cercano, asegurando que este durísimo episodio le ha servido para confirmar que ya ha dejado atrás a la persona que filtraba información. "Esto me ha servido para confirmar que el famoso 'topo' no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida", ha subrayado.

Un mensaje en el que el DJ ha querido también agradecer los mensajes de cariño que ha recibido por parte de amigos, compañeros y seguidores, aunque ha aclarado que permanecerá desconectado del teléfono móvil para centrarse ahora en su rehabilitación: "La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla. Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa".