Universo Calleja 28 JUL 2026 - 01:10h.

El invitado se sincera sobre la depresión que sufrió tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y confirma que llegó a tener pensamientos suicidas

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Montoya se sincera como nunca en 'Universo Calleja'. Durante la fascinante aventura por Maldivas de Jesús Calleja y sus invitados, el presentador aprovecha un rato de intimidad con el que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' para conocer en profundidad su historia: desde su infancia, sus inicios en la música, su vida antes de la televisión y el duro momento que vivió en lo relativo a salud mental tras hacerse famoso.

El famoso recuerda junto a Calleja su turbulento paso por el reality de la Republica Dominicana en el que se volvió viral internacionalmente por su carrera en la playa cuando la mujer de la que estaba enamorado, Anita Williams, le fue infiel con Manu González. Del mismo modo, el famoso habla de lo difícil que fue para él los tres meses anteriores a la emisión del programa:

"Buscaba un arrepentimiento. Ella ese sentimiento no lo tenía y eso es lo que me mataba a mí. Yo estaba hasta las trancas", explica el cantante antes de confesar si todo el dolor que sufrió acabo compensándole: "El precio fue caro. Ahora puedo empezar a ver las cosas positivas, pero todas las carreras, toda la viralidad que tuvo, todos esos momentos... Yo estaba muerto".

El sevillano se rompe al hablar sobre su depresión: "Toqué fondo"

Respecto a su posterior experiencia en 'Supervivientes', el concursante confiesa que fue entonces cuando "tocó fondo": "Estaba fatal. Era recordar una trama donde veía que no se ponían de acuerdo. Lo peor es buscar una verdad que no va a llegar nunca". Fue tras este programa cuando Montoya decidió apartarse de los medios, una decisión sobre la que explica:

"Caigo en una depresión de caballo brutal. Me aporto porque toco fondo porque vuelvo a chocarme con otra pared, ya no la infidelidad. Otra pared mas dura, que es la decepción". "Estaba enfermo", asegura Montoya entre lágrimas al recordar este periodo para seguidamente confesar que llegó a tener pensamientos suicidas:

"Creo que me ha salvado mi entrono familiar. A mí el profesional me dice que cualquier persona sin un entorno e inestable, esa vez que me asomo al balcón no me lo pienso, sino que me tiro". Ahora, Montoya asegura sentirse muy feliz y que vuelve a ser él: "Pienso solo en vivir la vida y ser feliz. Las emociones van y vienen, los pensamientos ya si los se manejar". Unas emocionantes palabras tras las cuales Calleja y él se funden en un cariñoso abrazo.

Montoya habla de su vida antes de la fama y comparte una surrealista anécdota

Además, no te pierdas el momento en el que Montoya comparte con Jesús Calleja algunas de sus anécdotas de sus inicios en el mundo de la música o de su vida antes de la fama. Y es que, antes de ser conocido, el famoso se dedicó muchos años a trabajar como botones y conserje de hoteles de cinco estrellas, una etapa de su vida sobre la que el sevillano colecciona numerosas y surrealistas historias. ¡Dale al play!