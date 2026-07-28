telecinco.es 28 JUL 2026 - 12:29h.

Decenas de opciones, millones de referencias y un solo proyecto en tu mente: encuentra la mejor tienda de bricolaje de 2026 aquí.

Qué robot limpiafondos elegir en 2026 para olvidarte de la limpieza de la piscina

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Reformar, reparar, construir, decorar. El sector del bricolaje en España atraviesa uno de sus mejores momentos. Cada vez más personas se animan a hacer las cosas con sus propias manos, a aprovechar las ayudas a la rehabilitación energética y a renovar sus hogares en un parque de viviendas que pide a gritos una puesta a punto. Las tiendas de bricolaje se han convertido en un pilar importantísimo para muchos, pero hay tanta variedad que es difícil escoger la mejor.

Cada tienda tiene un enfoque distinto: unas apuestan por el profesional de la obra, otras por el particular. Luego solo hay que ver las tendencias de 2026: compra online con recogida en tienda, instalaciones llave en mano, herramientas inteligentes, placas solares, aerotermia y hogar conectado definen las tendencias de 2026. ¿Y por dónde empezar? Pues por aquí, porque hemos analizado las 10 cadenas de bricolaje más importantes valorando su catálogo, precios, marcas, experiencia digital, atención al cliente, cobertura y servicios. Todo lo que necesitas para acertar.

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Leroy Merlin - La cadena que lo tiene todo bajo un mismo techo

Más de 130 centros, un catálogo que va de bombillas LED a pérgolas bioclimáticas y un ecosistema de servicios que incluye instalación, financiación y proyectos a medida. Leroy Merlin es, de largo, la cadena de bricolaje más completa del mercado español.

Características clave:

Quince departamentos que abarcan desde construcción hasta energías renovables.

Diseño personalizado de cocinas, baños, armarios y ventanas.

Club gratuito con promociones, talleres y comunidad activa.

Ventajas:

Más de 130 puntos con envío en 24 horas y recogida sin coste.

Plazo de devolución de 100 días, muy por encima del estándar.

Marketplace que amplía la oferta con vendedores externos.

Desventajas:

La gran superficie dificulta a veces dar con un asesor disponible.

Condiciones de envío del marketplace distintas a las de producto propio.

Echa un vistazo a su surtido

Bauhaus - Proyectos de reforma de principio a fin

Más de tres décadas en España y una baza que permanece intacta: un servicio integral que cubre desde el diseño de la reforma hasta la instalación final. Cuenta con 12 centros, más de 120.000 productos en 15 secciones y un espacio Drive-In para cargar material sin bajar del vehículo.

Características clave:

Catálogo superior a 120.000 referencias en quince áreas.

Pro Service con cajas exclusivas y atención prioritaria para profesionales.

Zona Drive-In para recoger materiales pesados con el vehículo.

Ventajas:

Reforma e instalación integral con seguimiento personalizado.

Amplitud que va desde material pesado hasta mobiliario de jardín.

Personal especializado por sección.

Desventajas:

Solo 12 centros, concentrados en grandes áreas metropolitanas.

Disponibilidad del servicio de reforma variable según zona.

Encuentra tu Bauhaus más cercano

ManoMano - Todo el bricolaje de Europa, en tu pantalla

¿Prefieres comparar desde el sofá antes de soltar un euro? ManoMano acumula más de cuatro millones de referencias y se ha coronado como la plataforma digital líder del sector en Europa. No tiene tiendas físicas, pero sí que tiene un catálogo inabarcable, valoraciones reales y sección Pro con condiciones exclusivas.

Características clave:

Más de cuatro millones de artículos de bricolaje, jardín, fontanería y hogar.

ManoMano Pro con tarifas negociadas y portes gratis desde 250 €.

Comunidad de especialistas que responde dudas antes de la compra.

Ventajas:

Confrontar precios entre múltiples vendedores en una sola búsqueda.

Operativa en seis mercados europeos con envío internacional.

Valoraciones transparentes que filtran la calidad real.

Desventajas:

Imposible examinar el producto presencialmente.

Tiempos de entrega variables según vendedor.

Navega por toda su oferta aquí

Brico Depôt - Precios ajustados y estanterías siempre llenas

Precio bajo, materiales siempre disponibles y nada de complicaciones. Brico Depot, cadena del grupo Kingfisher cerró 2025 con un crecimiento del 8,8 % y no deja de crecer. Solo un vistazo a su catálogo confirma por qué, y es que es el referente por excelencia si buscas calidad-precio y disponibilidad.

Características clave:

Precios bajos constantes con más de 15.000 artículos en almacén.

App Brico & Go, pionera en agilizar compras en establecimiento.

BricoClub Pro con descuentos para profesionales.

Ventajas:

Tarifas difícilmente superables en materiales básicos de reforma.

Marketplace digital que ya supera las 254.000 referencias.

Recogida en 30 minutos con Click&Collect.

Desventajas:

Oferta decorativa reducida frente a cadenas generalistas.

Servicios de montaje no disponibles en todos los centros.

Consulta catálogo y precios

Bricor (El Corte Inglés) - Cuando decorar importa tanto como reparar

El brazo de bricolaje de El Corte Inglés, Bricor, ofrece algo que ningún competidor replica: la confianza, las garantías y la logística de uno de los mayores grupos de distribución de España. Proyectos a medida de armarios, ventanas y suelos con cita previa. Si tu prioridad es el acabado estético, pocos le plantan cara.

Características clave:

Diseño personalizado de armarios, puertas y tarimas con cita previa.

Respaldo financiero de ECI con pago aplazado y devoluciones flexibles.

Surtido de decoración, textil, iluminación y pintura superior al de la competencia técnica.

Ventajas:

Garantía y postventa con el sello de El Corte Inglés.

Ubicaciones céntricas en grandes almacenes de toda España.

Catálogo decorativo claramente superior al del resto del sector.

Desventajas:

Precios por encima de la media del sector especializado.

Variedad de materiales de obra notablemente inferior.

Consulta aquí todo lo que ofrecen

Lidl - Parkside: calidad notable a precio de supermercado

Parkside se ha convertido en la marca de bricolaje más vendida de Europa y la opción imbatible para compras económicas de herramientas y jardín. ¿Y dónde la encuentras? En Lidl. Cada pocas semanas, la sección Bazar de esta cadena rota con maquinaria eléctrica y equipamiento de exterior a tarifas que dejan sin argumentos a la competencia.

Características clave:

Gamas Parkside y Parkside Performance con baterías intercambiables de 12V y 20V.

Campañas estacionales para jardín, taller y reformas menores.

Más de 660 establecimientos repartidos por toda España.

Ventajas:

Tarifas sin rival, respaldadas por tres años de garantía.

Hay un Lidl en prácticamente cualquier municipio.

Calidad contrastada por millones de compradores europeos.

Desventajas:

Stock rotativo y limitado: las unidades desaparecen rápido.

Sin asesoramiento técnico ni catálogo fijo de bricolaje.

Mira todas sus promociones disponibles

HBM Machines - El arsenal de taller que no encuentras en otro sitio

Desde 1972, esta empresa holandesa provee maquinaria especializada a toda Europa. Es la opción definitiva para quien necesita equipamiento de taller que no se suele encontrar en las grandes superficies. De hecho, precisamente por eso es una de las cadenas de bricolaje con mejor valoración del mundo.

Características clave:

Catálogo hiperespecializado en maquinaria de taller y herramienta profesional.

Tarifas competitivas en gama de iniciación y semiprofesional.

Despacho directo a España desde almacenes de 36.000 m².

Ventajas:

Gama prácticamente imposible de encontrar en comercio nacional.

Más de 50 años de trayectoria con decenas de miles de valoraciones.

Envíos ágiles con seguimiento a toda la península.

Desventajas:

Sin punto de venta físico en España.

Gestiones de postventa con sede internacional.

Descubre todo lo que ofrecen online

FerrOkey - La ferretería de siempre con la fuerza de una red nacional

Esta cooperativa del grupo Comafe agrupa más de 250 establecimientos y ofrece lo que muchas grandes superficies no pueden: trato directo, asesoramiento cara a cara y una sección de jardín que la posiciona como la mejor opción para soluciones de exteriores.

Características clave:

Red de más de 250 ferreterías en capitales y localidades pequeñas.

Recogida gratuita tras compra online con asesoramiento presencial.

Marcas propias como Kylate, Kolorea y Natuur a buen precio.

Ventajas:

Accesibilidad geográfica que llega a municipios sin grandes superficies.

Atención personalizada propia del comercio de proximidad.

Catálogo que abarca ferretería, electricidad, fontanería, pintura y exterior.

Desventajas:

Stock no siempre uniforme entre establecimientos.

Superficie de expositores inferior a la de las grandes cadenas.

Localiza tu tienda más próxima

Ferretería Ibermadrid - Más de 60.000 soluciones con nombre y apellidos

Integrada en FerrOkey y en activo desde 1994, esta ferretería madrileña acumula más de 60.000 referencias en su web, despacha a toda España en 24-72 horas y mantiene un nivel de atención personalizada que convence y enamora a todo el que la vive.

Características clave:

Más de 60.000 artículos online con 5 % de descuento en el primer pedido.

Envío completo: península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Servicio a particulares, empresas y organismos oficiales.

Ventajas:

Atención sobresaliente por WhatsApp, email y teléfono.

Embalaje cuidado que minimiza incidencias en transporte.

Plazos de entrega fiables con miles de valoraciones positivas.

Desventajas:

Una única sede física, en Madrid.

Para gran volumen de obra, las cadenas especializadas ofrecen más.

Accede a su catálogo completo

Obramat - El almacén pensado para quienes viven de la obra

Es la antigua Bricomart. Esta cadena tiene más de 40 almacenes por todo el país y una gran obsesión: ofrcer materiales profesionales con stock permanente, asesoramiento técnico y precios por volumen. Es el referente indiscutible para albañiles, fontaneros y empresas de reforma.

Características clave:

Más de 20.000 referencias profesionales siempre disponibles.

Caja de gran volumen para cargas de dimensiones considerables.

Nuevas aperturas en Galicia, Cataluña y Murcia durante 2026.

Ventajas:

Tarifas por volumen que reducen el coste en proyectos grandes.

Horarios adaptados al ritmo de la construcción.

Asesoramiento técnico presencial con personal formado.

Desventajas:

Ausente en varias comunidades autónomas.

Surtido ajeno a decoración y acabados estéticos.

Mira todo lo que tienen

¿Cuál es la cadena que mejor encaja contigo?

Mejor calidad-precio

Brico Depôt apuesta por tarifas muy ajustadas constantemente. ManoMano permite cotejar vendedores hasta dar con la oferta más baja y Lidl ha irrumpido con la marca Parkside a precios de escándalo cuando hay stock.

Mejor para profesionales

Obramat, con stock continuo y precios por volumen. Bauhaus respalda con la propuesta de Pro Service y cajas exclusivas. HBM Machines añade maquinaria imposible de localizar en otro sitio.

Mejor para particulares

Leroy Merlin sobresale por su equilibrio entre oferta y presencia en todo el territorio nacional. FerrOkey aporta cercanía en sus más de 250 puntos de venta y Bricor suma diseño a medida bajo el paraguas de calidad y garantías de ECI.

Mejor tienda online

ManoMano copa el primer puesto con millones de artículos disponibles. HBM Machines brilla en maquinaria de nicho. Ferretería Ibermadrid convence con un catálogo generoso y un envío y atención impecables.

Mejor para reformas integrales

Bauhaus gestiona el proyecto de cabo a rabo para que no pierdas nunca el rumbo. Leroy Merlin ofrece un servicio de diseño a medida de cocinas y baños muy interesante. Obramat asegura los materiales al mejor precio profesional.

Mejor para herramientas

HBM Machines dispone de una variedad de equipamiento que escasea en España. Bauhaus abarca cualquier necesidad con 120.000 referencias disponibles. Leroy Merlin complementa a ambas gracias a su exclusivo servicio de alquiler de maquinaria.

Mejor para decoración

Bricor encabeza con muchas referencias de textil, iluminación y unos acabados que siempre mantienen un nivel muy alto. Leroy Merlin pelea con una sección decorativa bastante bien nutrida. ManoMano abre la puerta a vendedores de interiorismo también.

Mejor para jardín

FerrOkey combina maquinaria, riego y mobiliario exterior con un asesoramiento muy cercano. Leroy Merlin dedica la mayor superficie del mercado que puedas imaginar a jardín. Lidl coloca Parkside a tarifas que nadie replica, aunque no suele tener mucho de jardín.

Cómo dar con la mejor opción para tu proyecto

Catálogo

Si tu proyecto toca varias áreas a la vez (herramientas, materiales, jardín, pintura, fontanería y electricidad), necesitas un surtido amplio que te ahorre saltar de un sitio a otro. Las grandes superficies generalistas lo concentran todo. Si tu necesidad es concreta, una cadena especializada te dará lo que buscas a mejor precio y con asesoramiento más cualificado.

Precios

En gama económica, las cadenas con precios bajos permanentes y las marcas de distribuidor permiten equiparte sin castigar la cartera. La gama media, con marcas reconocidas, es el terreno de las grandes superficies. En gama profesional, el precio por unidad baja al comprar en volumen. Definir tu franja antes de comprar evita pagar de más o quedarte corto en prestaciones.

Servicios

La instalación profesional evita chapuzas. La financiación distribuye el gasto en mensualidades. El transporte a domicilio resulta imprescindible con materiales pesados. La recogida en establecimiento ahorra portes y permite revisar el pedido. Y el asesoramiento técnico marca la diferencia entre comprar lo correcto y volver con un producto que no encaja.

Compra online

Una web con buscador eficiente, una app que permita comprar en cualquier momento, la consulta de disponibilidad en tiempo real y unas entregas fiables con seguimiento son los pilares de una buena experiencia digital. Valora también que faciliten devoluciones sencillas, analiza opiniones de otros compradores y que haya varias opciones de envío o recepción.

Cobertura

El número de centros físicos determina si tienes acceso rápido a producto y a un asesoramiento presencial que a veces es imprescindible. Pero esto no se queda ahí: el servicio postventa y las condiciones de garantía completan la ecuación de tu satisfacción. Revisa las políticas de cada cadena, porque cuando algo sale mal, esa letra pequeña importa más que el descuento inicial.

Dudas habituales resueltas

¿Cuál es la mejor cadena de bricolaje en España?

Leroy Merlin destaca por surtido, cobertura y servicios. Para profesionales, Obramat. Para comprar exclusivamente online, ManoMano.

¿Qué diferencia hay entre Leroy Merlin y Obramat?

Leroy Merlin atiende al particular y al profesional y además cuenta con decoración. Obramat se centra en el profesional de la construcción con stock permanente y precios por volumen. Se complementan.

¿Dónde se encuentran los precios más bajos?

Brico Depôt sostiene unos precios muy ajustados durante prácticamente todo el año. Lidl le planta cara con su sorprendente marca Parkside. ManoMano te permite rastrear vendedores hasta exprimir cada euro.

¿Qué cadena prefieren los profesionales de la construcción?

Obramat, por stock y precios por volumen. Bauhaus con Pro Service. Brico Depôt potencia su canal profesional con BricoClub Pro.

¿Quién maneja el abanico de marcas más amplio?

Leroy Merlin, con catálogo propio y marketplace externo. ManoMano supera los cuatro millones de artículos. Bauhaus aporta más de 120.000 referencias entre las que elegir.

¿Qué plataforma digital funciona mejor?

ManoMano lidera el e-commerce europeo de bricolaje. Leroy Merlin ofrece una web con stock en tiempo real y app para que todo sea más sencillo y directo. Por último, HBM Machines destaca en herramientas con despacho directo.

¿Quién ofrece servicio de instalación profesional?

Leroy Merlin y Bauhaus cubren cocinas, baños, climatización y carpintería. Bricor también te permite contar con muy buenos proyectos hechos a medida con el soporte, aval y confianza de El Corte Inglés.

¿Dónde conviene más comprar herramientas?

HBM Machines sin duda para maquinaria de taller más profesional y exigente. Lidl si buscas cali-dad-precio en el ámbito doméstico, con Parkside. Leroy Merlin y Bauhaus para acceder a una oferta equilibrada con postventa sobresaliente.

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