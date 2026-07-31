telecinco.es 31 JUL 2026 - 11:03h.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar una almohada?

Los mejores colchones del 2026: Pikolin, Cecotec, Emma ¿cuál comprar?

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Elegir la mejor almohada para dormir influye en la calidad de nuestro descanso y en nuestra salud cervical. Pero, ¿cómo saber cuál escoger cuando el mercado nos ofrece tantas opciones? Almohada de fibra, de plumón, viscoelástica con gel refrigerante, con tecnologías que corrigen la postura mientras dormimos... Ante tanta oferta, dar con la adecuada puede resultar abrumador. ¡La clave está en entender que no existe una almohada perfecta, sino una que se adapta a tus necesidades!

También es importante analizar las características de las mejores almohadas 2026, teniendo en cuenta nuestra postura al dormir, nuestra complexión física y nuestras preferencias en cuanto a firmeza y sensación. En esta guía analizamos las 10 mejores almohadas del mercado, evaluando: material, firmeza, altura, transpirabilidad, ergonomía, durabilidad, facilidad de lavado y relación calidad-precio, para ayudarte a encontrar la mejor almohada calidad precio para ti.

Almohada de plumón DUCA

Una almohada de plumón fabricada en España, 10 % de plumón de pato y un 90 % de pluma de pato blanco. Incorpora tecnología Sanitized®, un tratamiento hipoalergénico certificado que protege ante bacterias.

Recomendada para: personas alérgicas.

personas alérgicas. Destaca por: alta calidad, suavidad y una gran adaptabilidad.

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Almohada de fibra Aznarina

Cupón 3% de descuento: AZNAR-MEDIASET

Si buscas una almohada para el dolor de cuello, esta puede ser una buena opción en cuanto a calidad-precio. Una almohada de fibra adecuada para dormir boca arriba o para personas que cambian mucho de postura durante el sueño. Destaca por su óptima ventilación durante el descanso, sus materiales hipoalergénicos y su acogida cervical agradable pero firme al mismo tiempo.

Recomendada para: personas con dolores cervicales que duerman hacia arriba o cambien mucho de postura. Alérgicos.

personas con dolores cervicales que duerman hacia arriba o cambien mucho de postura. Alérgicos. Destaca por: buena ventilación, materiales hipoalergénicos.

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Almohada viscoelástica Memory Gel

Al escoger una almohada se debe tener en cuenta que los materiales premium suelen tener un precio superior, como ocurre con esta almohada viscoelástica con partículas de gel, hipoalergénica, muy transpirable, que aporta sensación de frescor y de firmeza media y está recomendada para cambiar de postura.

Recomendada para: personas que cambian mucho de postura. Alérgicos.

personas que cambian mucho de postura. Alérgicos. Destaca por: materiales premium de primera calidad. Varias medidas.

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Mejor almohada calidad precio de IKEA

IKEA ofrece una almohada para dormir de lado que te garantiza un óptimo y cómodo descanso. Está fabricada con un relleno y un tejido de poliéster suave. Además, transpira muy bien, absorbiendo la humedad.

Recomendada para: dormir de lado.

dormir de lado. Destaca por: buena relación calidad-precio.

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Almohada para dormir de lado de Flex

Una de las mejores almohadas 2026, con microcápsulas antioxidantes que protegen e hidratan la piel durante el sueño. Su soporte mantiene la cabeza, el cuello y la columna totalmente alineados durante el descanso, ideal para dormir de lado o boca arriba. Sin duda la mejor almohada cervical.

Recomendada para: dormir de lado o boca arriba.

dormir de lado o boca arriba. Destaca por: tecnología antioxidante e hidratante y buen soporte cervical.

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Mejor almohada calidad precio de fibra

Cupón 3% de descuento: AZNAR-MEDIASET

Esta almohada de fibra es una de las más vendidas en 2026, es hipoalergénica y antipolillas, con una relación calidad precio excepcional. Su firmeza media la adecúa a personas que cambian mucho de postura o duermen boca arriba.

Recomendada para: dormir boca arriba o de diferentes posturas. Alérgicos.

dormir boca arriba o de diferentes posturas. Alérgicos. Destaca por: buena relación calidad-precio.

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Almohada viscoelástica para mejorar la postura

Quizá la mejor almohada para dormir ya que se adapta a tu cabeza y cuello y a las posturas que adoptas durante la noche. Ideal para personas con pieles sensibles que buscan una almohada libre de sustancias nocivas para la salud.

Recomendada para: cualquier postura al dormir. Piel sensible.

cualquier postura al dormir. Piel sensible. Destaca por: firmeza adaptable y varias medidas.

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Almohada para dormir de microfibra

Cupón 10% de descuento: MEDIASET

Una almohada de fibra diseñada por capas para un mayor confort. Se ajusta fácilmente, te mantiene fresco y seco durante la noche y garantiza un óptimo y firme soporte para el cuello y los hombros. Además, es desmontable, permitiendo adaptarla a la altura que necesitas.

Recomendada para: cualquier postura al dormir, incorpora capas para personalizarla según tu descanso.

cualquier postura al dormir, incorpora capas para personalizarla según tu descanso. Destaca por: alivio de presión y termorregulación.

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Almohada viscoelástica para dormir

Incorpora dos caras de descanso, una para dormir de lado y otra arqueada para dormir boca arriba. Con tejido de la NASA que libera la presión en puntos claves de tu cuerpo para un descanso más eficaz.

Recomendada para: dormir de lado o boca arriba.

dormir de lado o boca arriba. Destaca por: material TEMPUR para el alivio de presión.

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Almohada de plumón DUVET

Una almohada de plumas transpirable y con tratamientos antiácaros, antibacterias y antimoho para mejorar la calidad del sueño.

Recomendada para: personas alérgicas.

personas alérgicas. Destaca por: buena relación calidad-precio, varias medidas.

Descubrir más detalles

Qué tener en cuenta antes de comprar una almohada

Antes de decidirte, repasar los factores clave que determinarán si una almohada se ajusta realmente a ti: material, firmeza, altura, postura al dormir, transpirabilidad, mantenimiento, y presupuesto. Recuerda que ninguna almohada dura para siempre, es recomendable renovarla periódicamente.

Preguntas frecuentes para comprar una almohada

¿Qué diferencia hay entre una almohada de fibra y una viscoelástica?

La almohada de fibra es más blanda y ligera, más barata. La viscoelástica tiene más cuerpo y se adapta a la forma de la cabeza y el cuello, ofrece mayor soporte ergonómico y suelen ser más costosas.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar la almohada?

Lo habitual es renovarla cada 1 o 2 años.

¿Merece la pena comprar una almohada premium?

Depende de las necesidades que tengas. Suelen durar más y estar fabricadas con materiales premium pero no es una condición imprescindible para dormir bien.

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