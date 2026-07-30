El carismático ha vuelto a sorprender con un cambio de 'look' que no ha dejado de generar reacciones en las redes

Marc Cucurella se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial: "Las promesas se cumplen"

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LondresMarc Cucurella no deja de acaparar portadas. Campeón del mundo con la selección española en el reciente Mundial de 2026, si el lateral izquierdo viralizaba su último tatuaje al cumplir su promesa y grabar en su piel una caricatura de Luis de la Fuente alzando la Copa del Mundo, poco después sorprendía con otro golpe de efecto: un llamativo cambio de look con el que deja atrás sus emblemáticos rizos, aunque eso sí, sin raparse el pelo.

El carismático y querido futbolista, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, estrena nuevo peinado antes de lucir también nueva camiseta, porque los de José Mourinho ya se preparan para su desembarco en el Real Madrid tras su reciente fichaje.

El nuevo corte de pelo de 'Cucu' Cucurella

Antes de dejar atrás Londres en su adiós al Chelsea y la Premier League, el de Alella, Barcelona, ha querido sumar a su estética, –además del tatuaje–, unas auténticas trenzas que ya han causado sensación en las redes sociales, con división de opinión, eso sí, entre los nostálgicos que añoran su clásica y distintiva melena rizada y quienes alaban su nuevo atrevimiento y bendicen el cambio.

La encargada de difundirlo y mostrar cómo ha quedado el nuevo ‘look’ ha sido la cuenta de Instagram ‘hd_cutz_london’, junto con ‘t.h.d_cutz’, de una peluquería afincada en la capital inglesa.

En el vídeo, el futbolista no solo luce sonriente el nuevo peinado, sino que además extiende su brazo para dejar constancia una vez más de su nuevo tatuaje simbolizando la hazaña de ‘La Roja’.

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“Prometió tatuarse al entrenador si España levantaba el trofeo, y cumplió. Después llegó el momento de cumplir otra promesa: un corte impecable de HD CUTZ y unas trenzas recién hechas. Promesa hecha. Promesa cumplida”, escribieron desde el local, compartiendo un clip que deja constancia del momento.

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La misma peluquería por la que pasó Yan Diomandé, vinculado al Real Madrid

Como dato curioso y para aquellos que quieran hipotetizar: las mismas cuentas y la misma peluquería compartían recientemente un cambio de peinado de Yan Diomandé, uno de los jugadores de los que más se habla en las últimas horas ante un posible fichaje… del Real Madrid. Además, junto a unas palabras en inglés le dedican otras en castellano: “¡Vamos!”, tras lo cual a su vez hubo quienes saliendo al paso comentaron la publicación con un “¡Hala Madrid!