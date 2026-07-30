Lidia González 30 JUL 2026 - 15:45h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo real por el que dejó su relación con Facundo González

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Oriana Marzoli no ha dejado de recibir una serie de comentarios desde que anunciase su ruptura y, ahora, ha querido despejar todas las dudas. Después de contar toda la verdad sobre su conversación con Aylén Milla antes de acabar su amistad, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aclara si dejó a Facundo González por no querer casarse con ella. Con muchas ganas de explicarse como nunca, la influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

En el pasado, la creadora de contenido hablaba sobre su futura boda con su novio, muy ilusionada, teniendo pensado hasta el último detalle de la ceremonia. En ese momento, la venezolana afirmaba: “Si dices que soy la mujer de tu vida tienes que casarte en las fechas que yo te doy”. Este tipo de declaraciones ha hecho que salten todas las alarmas sobre el posible motivo real que se esconde tras su ruptura.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli confiesa lo que siente por Facundo González tras su reencuentro

“Lo dejas porque no te pide matrimonio”, son algunos de los comentarios que la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha estado recibiendo continuamente desde que se hiciese pública su ruptura. Ahora, la creadora de contenido está decidida a zanjar este tema y revelar si realmente es la causa por la que decidió acabar con su relación.

Oriana Marzoli habla tras los rumores de una nueva ilusión de Facundo

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli reflexiona sobre su relación con Facundo González y la posibilidad de volver con él

Oriana Marzoli también ha querido ser muy sincera sobre otro tema que está circulando actualmente por las redes sociales y no ha dudado en romper su silencio. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ habla tras los rumores de una nueva ilusión de Facundo González y confiesa si piensa que esta información puede ser cierta. Además, la venezolana desvela si tienen algún tipo de acuerdo para verse con otras personas.

La exparticipante de ‘Supervivientes’ se somete a un nuevo retoque estético

Dejando a un lado su vida sentimental, Oriana Marzoli también ha querido contar todos los detalles del nuevo retoque estético al que se ha sometido. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa el motivo por el que ha dado este importante paso. Además, opina sobre el resultado. ¡Dale al play descubre de qué se trata, en exclusiva, para Mediaset Infinity!