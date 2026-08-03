El aspirador con tecnología ciclónica y control en el mango que ahora puedes comprar con descuento

telecinco.es 03 AGO 2026 - 13:17h.

Incluye accesorios para mascotas, rincones y polvo, además de un tubo telescópico ajustable.

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¿Cansado de que el aspirador pierda potencia o resulte incómodo de usar? Este modelo LG sin bolsa y con tecnología Ellipse Ciclón ofrece una limpieza eficiente y un manejo más práctico para el día a día. Además, ahora puedes comprarlo rebajado y ahorrar en un electrodoméstico pensado para mantener toda la casa impecable. Es cierto que en la web no tiene ningún descuento, pero nosotros te dejamos por aquí el cupón LGMEDIASET10 para que ahorres un 10% en tu compra.

Más información

Lo más destacable

Motor de 650 W con tecnología Ellipse Ciclón

Regulación de potencia desde el mango

Tubo telescópico con 4 posiciones de altura

Filtros y sistema ciclónico totalmente lavables

Radio de acción de 8 metros

Incluye accesorios para mascotas, polvo y rincones

Los detalles de este aspirador sin bolsa de LG

Este aspirador sin bolsa combina un motor de 650 W con la tecnología Ellipse Ciclón, que utiliza la fuerza centrífuga para separar la suciedad del aire y mantener una aspiración constante. Permite regular la potencia directamente desde el mango para trabajar con mayor comodidad y cuenta con un tubo telescópico ajustable a diferentes alturas. También incorpora filtros lavables, un depósito fácil de mantener y varios accesorios que facilitan la limpieza de suelos, muebles, esquinas y zonas con pelo de mascotas.

Como ves, se trata de un aspirador muy completo y, aunque en la web no tiene rebaja como tal, nosotros te dejamos el código promocional LGMEDIASET10 para que, si te gusta, puedas comprarlo con un 10% de descuento.

Aprovechar descuento en LG

¿Qué opinan otros compradores?

Para que sepas que vas a acertar con la compra queremos, en primer lugar, comentarte que tiene una valoración media de 4,7/5 estrellas en la web de LG. Además, te dejamos por aquí algunas de las cosas que han dicho acerca de este aspirador sin bolsa.

"Después de 1 mes utilizándola he de decir que me ha encantado, ha superado mis expectativas después de dejarme mucho dinero en otras marcas de aspiradoras"

"Es muy fácil de manejar y la puedes ajustar a tu altura para no romperte la espalda aspirando"

"El tamaño del depósito es grande y puedes tardar dias en rellenarlo y eso se agradece. Además es fácil de limpiar y volver a encajar"

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.