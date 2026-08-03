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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta ha hablado para 'La Mirada Crítica' con Ana Rosa Quintana sobre el balance de lo ocurrido con la crisis migratoria que la ciudad autónoma ha sufrido los últimos días. El dirigente ceutí ha agradecido la presencia de la periodista en la ciudad y ha explicado que aún es muy pronto para hablar de tranquilidad tras haber vivido días de incertidumbre: “Es imposible que podamos decir que hayamos vuelto a la normalidad”. El presidente también ha explicado que la magnitud de la entrada masiva de personas ha dejado una profunda preocupación entre los ciudadanos y ha insistido en que la situación no se ha resuelto por completo.

Durante la entrevista, Juan Jesús Vivas ha asegurado que las instituciones ceutíes advirtieron con antelación sobre el incremento de llegadas por vía marítima y el presidente considera que la respuesta del Estado no ha resultado suficiente. El presidente ha afirmado que: “Nosotros ya desde la semana anterior estábamos viendo que estaban entrando por vía marítima”.

Además, ha manifestado: “La reacción por parte del Estado ha sido manifiestamente tardía y manifiestamente insuficiente”. Ana Rosa Quintana también ha preguntado por si existe inquietud entre la población ante la posibilidad de que episodios similares se puedan repetir en el futuro, mientras Vivas ha defendido la necesidad de adoptar medidas que refuercen la seguridad de la frontera y eviten nuevas situaciones de presión migratoria.

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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: “El trabajo de nuestros militares, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local ha sido ejemplar”

El presidente de Ceuta ha lamentado el elevado número de víctimas mortales que la crisis migratoria ha dejado y ha subrayado el compromiso solidario de la ciudadanía ceutí: “Este drama irreparable de las víctimas mortales lo hemos sentido como propio”. Igualmente, ha señalado que: “Esto tampoco se puede volver a repetir”. Ana Rosa Quintana también ha reconocido el trabajo de los cuerpos de seguridad y del Ejército, mientras Vivas ha respondido que: “El trabajo de nuestros militares, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local ha sido ejemplar”.