La joven jugadora Faten Ben Amar El Azizi falleció cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta

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El fútbol femenino marroquí está de luto. La joven jugadora Faten Ben Amar El Azizi falleció cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta. No buscaba fama, solo una "nueva puerta" para su futuro, lamentaba hoy su club, el Maghreb Atlético Tetuán (MAT).

El sueño de Faten "terminó antes de comenzar", expresaba el MAT en un emotivo comunicado reproducido por medios locales.

"No buscaba fama ni aventura", sino "una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera", agregó. Quería abrir "una nueva puerta" para su futuro.

Su viaje "terminó antes de llegar a su destino, después de perder su vida durante un intento de alcanzar la ciudad de Ceuta".

89 víctimas

Faten es una de las 72 víctimas mortales que, según las autoridades españolas, ha dejado la crisis sin precedentes que lanzó a unas 60.000 personas a cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Una crisis sobre la que Marruecos mantiene un absoluto silencio. Ninguna de las instituciones consultadas por EFE ha respondido sobre el número de víctimas, heridos o desaparecidos en territorio marroquí.

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Medios marroquíes hablan, sin embargo, de al menos 17 muertos, en su mayoría ahogados en la travesía de Fnideq (Castillejos) a Ceuta, que se sumarían a los cuerpos encontrados en la ciudad española.

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Mientras la frontera recupera progresivamente la normalidad, algunas personas se acercan al paso en busca de noticias de sus seres queridos, la mayoría jóvenes y algunos desaparecidos desde hace días.

El club de Faten lamentaba hoy el «alto precio» pagado por muchos jóvenes en intentos de migración irregular que convierten "los sueños en pesadillas" y "la alegría en lágrimas".