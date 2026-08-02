Equipo Outdoor 02 AGO 2026 - 12:29h.

Isabel Pantoja cumple 70 años y su sobrina la felicita con un cariñoso mensaje

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Isabel Pantoja cumple 70 años este domingo 2 de agosto. La tonadillera estrena década y lo hace con una felicitación muy especial, la de su sobrina Anabel Pantoja, quien le ha dedicado unas cariñosas palabras a su tía a través de las redes sociales y desde Malta, donde se encuentra de vacaciones junto a un amigo.

Anabel Pantoja ha encontrado un hueco entre baños en el mar, paseos nocturnos y bailes para felicitar a su tía. La influencer se encuentra en tierras maltesas, pero no ha querido pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a su tía en este día tan especial. Así ha sido su felicitación a través de dos stories de Instagram.

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La felicitación de Anabel Pantoja a su tía por su 70 cumpleaños

"Feliz vida y vuelta al sol, tita. Ya sabes lo que siento por ti y lo agradecida que estaré siempre por todo lo vivido a tu lado. Un abrazo infinito de la sirena y yo", han sido las palabras que Anabel Pantoja ha escrito a través de un story. Su mensaje viene acompañado de una imagen de la tonadillera durante uno de sus conciertos.

De esta manera, Anabel Pantoja ha querido agradecerle públicamente a su tía todo lo que ha hecho por ella y ha recordado los momentos vividos juntos. Por otro lado, a través de una segunda story, Anabel ha compartido un mosaico con cuatro fotos junto a su tía y ha escrito "Feliz cumpleaños" junto a varios emojis festivos.