Rosalía ha vuelto a pedir perdón en el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires

La llegada de Rosalía a Argentina tras la polémica del Mundial: de madrugada y entre rumores de una colaboración con Bizarrap

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Rosalía ha vuelto a disculparse con Argentina después de compartir en redes sociales una publicación donde Mia Khalifa llamaba "perlas" a los argentinos tras la victoria de España en el Mundial de fútbol. La cantante española borró la historia de Instagram y pidió perdón por el malentendido. Ahora, en el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, ha vuelto a pedir perdón.

Madre mía, qué lío el otro día... Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho y, rápido, le doy un reposteo. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, de verdad. Me sabe fatal", ha asegurado durante su concierto. En un emotivo discurso, Rosalía ha recordado que su primer concierto en ese país fue en 2019 con su gira El mal querer.

"Eran los inicios de mi carrera. Fue aquí, en el Lollapalooza. Me acuerdo que abría el show de con la canción Pienso en tu mirá. Me acuerdo de toda esa multitud cantando 'Me da miedo cuando sale' / Sonriendo pa' la calle / Porque todos pueden ve' / Los hoyuelitos que te salen'. Nunca lo olvidaré, la sensación de 'you made it' ['lo has logrado']. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", ha recordado.

"¿Cómo yo iba a tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este?", ha asegurado

Rosalía ha querido aclarar que todo ha sido un malentendido: "¿Cómo yo iba a tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy. Así que, obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la tierra".

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Y ha zanjado la polémica con unas emotivas palabras hacia Argentina: "Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder... Le ponéis todo, y nada me dolería más que pensarais que no me importáis igual de vuelta. Porque, quiero que lo sepáis, mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual que el primer día. Y hoy yo vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo".

¿Qué ocurrió con Rosalía y Argentina?

Rosalía subió un vídeo celebrando la victoria de España en la Copa del Mundo de fútbol envuelta en la bandera, pero lo que ofendió a sus seguidores argentinos fue el vídeo que compartió en sus redes. La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "¿Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas?", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía celebrando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

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Muchos argentinos se tomaron este vídeo como un desprecio a Argentina y las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la artista. Horas después, Rosalía compartió una historia en Instagram pidiendo perdón: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".