Esta TV tiene el negro más puro del mundo y usa IA de verdad

telecinco.es 07 SEP 2026 - 13:49h.

Una smart TV que redefine lo que puede hacer una tele OLED con su IA integrada, su procesador más potente y una calidad de imagen inigualable.

Compartir







Hay un momento que necesitas a diario: tras el trabajo, te sientas en el sofá, coges el mando y ves un capítulo de esa serie que te tiene enganchado. Es un momento para ti y para tu familia, uno que quieres disfrutar mejor y, por eso, es para lo que quieres dar el salto a una nueva tele como la Smart TV LG OLED evo AI C6. Para disfrutarlo aún más. Ahora es el momento de comprarla, no solo por su panel OLED, su resolución 4K o su IA útil de verdad, sino también porque está de oferta y te la puedes llevar aún más barata.

Con nuestro exclusivo cupón LGMEDIASET10 te ahorras un 10% extra en la compra de este televisor que está pensado para tu hogar. No importa cuántos seáis en casa, va a cambiar por completo el cómo disfrutáis de cualquier contenido.

¿Por qué la recomendamos?

Su panel OLED cumple con eso de los "únicos negros puros". La imagen resalta mucho más que en cualquier otra televisión.

Su procesador 4K es mucho más inteligente, mejorando la calidad de imagen a la vez que ofrece una navegación fluidísima por las apps y menús.

Su tecnología antirreflejos reduce casi al 100% los reflejos de las fuentes de luces externas. Se acabaron los problemas con las ventanas.

Puedes usar la IA Microsoft Copilot o Gemini en ella para encontrar contenido interesante o ayudarte en tu día a día.

Comprar en LG por (2699 €) 1802,63 €

Smart TV LG OLED evo AI C6

Los eslóganes muchas veces son hipérboles, pero con la Smart TV LG OLED evo AI C6 no es el caso. Basta con ver una escena oscura para entender qué es eso del negro puro, y luego ya sentarse a disfrutar de los brutales contrastes de colores a resolución 4K que ofrece en todo tipo de contenido. De hecho, mejora la calidad de todo lo que veces gracias a su procesador avanzado, que no solo hace que el SO vaya mejor, sino que además eleva la calidad y fluidez tanto de películas como de series, documentales o videojuegos. Es más, su latencia es tan baja que es ideal si lo tuyo es el gaming competitivo. Por otra parte, tiene años de actualizaciones garantizadas y un sistema de sonido 11.2 virtual que es realmente sorprendente. Es una Smart TV espectacular en todos los sentidos, hasta en la IA que trae integrada.

¿A quién le puede interesar? A cualquiera que quiera sentarse en su salón y disfrutar de una buena película, de su serie favorita o una partida a ese juego que tanto le gusta. Es la reina de los salones.

Comprar en LG por (2699 €) 1802,63 €

¿Qué cuentan las reseñas?

Casi 15.000 valoraciones y casi perfectas. A quienes compran esta TV, les acaba encantando por su calidad de imagen, lo bien que se ajusta a todo tipo de contenido y su relación calidad/precio. Solo tienes que echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"Al encenderla, la experiencia mejora aún más: la calidad de imagen y sonido es impresionante. Estoy realmente encantado con esta compra y sigo explorando todas las configuraciones y funciones que ofrece. Sin duda, una excelente elección.."

"Negros perfectos, tiene un brillo espectacular y un sonido envolvente. Con la tasa de respuesta que tiene, puedo jugar juegos competitivos sin problema. De verdad que la recomendamos 100%."

"El LG OLED evo de 65 pulgadas es fabuloso... ofrece una experiencia visual de alto nivel, con negros puros, contraste excepcional y colores intensos pero precisos."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.