Un requisito que Lucía Sánchez tiene para el donante de su segundo hijo

Natalia Sette 07 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente del requisito que tiene para el donante y la respuesta de la clínica de fertilidad

Lucía Sánchez desvela que va a empezar un proceso de inseminación y lanza un dardo a Dana García tras anunciar su embarazo con Isaac Torres

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Lucía Sánchez continúa avanzando a pasos agigantados en su camino hacia la maternidad en solitario. Tras acudir a su primera cita en la clínica de reproducción asistida e iniciar los trámites para darle un hermano a Mía, la ganadora de 'GH DÚO' ha querido compartir un requisito que tiene para el donante de su segundo hijo.

Aunque por ley la donación es estrictamente anónima, el equipo médico intenta emparejar ciertos rasgos físicos clave para que el futuro recién nacido guarde el mayor parecido posible con la madre, como la altura, la complexión, el tono de piel o el color de ojos y pelo. Es por ello que Lucía se ha sincerado sobre lo que busca en el donante.

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La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en poner sobre la mesa sus preferencias personales respecto a la estatura del hombre, manteniendo el toque de humor que la caracteriza. Lucía tiene muy claro que desea que el donante sea una persona alta, una cualidad física que coincide con sus gustos personales.

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“Me dijeron que me lo iban a intentar buscar de 1.80 cm o 1.85 cm, pero vamos, que a lo mejor me lo encuentran de 1.79 cm”, ha revelado divertida ante la cámara. Con total honestidad, la andaluza ha defendido su derecho a manifestar sus deseos dentro de lo permitido: “Que nadie se ofenda, pero si puedes elegir, pues yo elijo mi estereotipo. Pablo, por ejemplo, mide 1.89 cm”.

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Más allá de hablar del físico del donante, la joven ha detallado los siguientes pasos médicos que debe seguir antes de someterse al tratamiento definitivo. El proceso requiere una exhaustiva revisión analítica para descartar posibles riesgos en la salud del bebé. “El siguiente paso a seguir sería un análisis de sangre completo. Me miran si tengo herencias de enfermedades genéticas. Si te sale que sí, te pueden dar un tratamiento para frenarlo”, ha explicado.

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A pesar de los altibajos emocionales que sufre, Lucía se ha mostrado pletórica con la decisión tomada: “La verdad es que salí de allí súper contenta”. La creadora de contenido no puede estar más emocionada por comenzar todo este proceso y convertirse en madre por segunda vez, dándole un hermanito a su hija Mía.