La máscara LED que arrasa en TikTok funciona de verdad y cuida tu cara mejor que ninguna otra

telecinco.es 08 SEP 2026 - 13:31h.

Una máscara facial con luz LED infrarroja, roja y azul que mejora la piel, cuida tu rostro y, además, tiene un descuentazo de 100 € ahora mismo.

Compartir







El verano te está pasando factura y, mientras "scrolleabas" por TikTok, has visto que hablan de una máscara LED para la cara que va genial. Es la Máscara de luz LED Shark CryoGlow y te podemos confirmar que es incluso mejor de lo que dicen: relaja el rostro, mejora su textura, combate el acné y hasta mejora el contorno de ojos. Es una solución muy completa que está rebajada 100 € ahora mismo.

Como es unisex, da igual que seas hombre o mujer, además se adapta a cualquier tipo de piel, así que podemos recomendársela a cualquiera. Si la quieres, es el mejor momento. Además, si usas nuestro cupón exclusivo MEDIASET tendrás un descuento del 10% adicional en esta u otras compras de la misma tienda. Y por si fuera poco, con el código 'TELECINCO-CRYO' obtendrás un 15% extra todo el mes de septiembre.

¿Por qué la recomendamos?

El combo de luz roja + infrarroja reduce el enrojecimiento y mejora la textura de la piel en dos meses.

La luz azul que usa mejora el acné en solo cuatro semanas.

Ofrece 3 niveles de frío regulables para mejorar el contorno de ojos fácilmente.

Se adapta a cualquier tipo y tono de piel y, además, es unisex.

Comprar en SharkNinja por (349,99 €) 249,99 €

Máscara de luz LED Shark CryoGlow

No es habitual que un producto de belleza cumpla de verdad con lo que dice, pero la Máscara de luz LED Shark CryoGlow lo hace de verdad. El combo de luz infrarroja, luz roja y luz azul hace que penetre mejor en la piel y que cumpla varias funciones: mejorar la textura, reducir el enrojecimiento y combatir el acné. Todo eso, con solo ponértela, y en plazos de entre 4 y 8 semanas. Además, cuenta también con tratamientos de mantenimiento para conservar y mejorar incluso los resultados. Solo tienes que ponértela y configurarla con el mando que trae, que además es sencillísimo y muy intuitivo.

Se adapta a todo tipo de pieles y, como tiene la tecnología InstaChill, aplica un efecto frío que va genial para relajarse. Si quieres cuidar tu rostro, sin duda es una de las mejores compras que puedes hacer. Además, recuerda que con el cupón MEDIASET tienes un 10% de descuento extra en este u otros productos de Shark | Ninja.

Comprar en SharkNinja por (349,99 €) 249,99 €

¿Tiene buenas reseñas?

Prácticamente todas las personas que han comprado esta máscara están satisfechas tanto por la sensación que da al usarla como por los resultados que deja en la piel. Echa un vistazo a las reseñas que hemos recopilado y te quedará aún más claro:

"Me encanta la sensación que deja y ultimamente tengo mi piel muy bonita."

"Me ha sorprendido muchísimo esta máscara. Es muy cómoda de usar y el efecto frío del contorno de ojos se nota desde el primer momento que la conectas."

"Lo compré para mi hija y le encanta. Empezó a usarlo hace un par de semanas y dice que es cómodo de llevar, fácil de configurar y que las instrucciones son muy claras."

No olvides de aplicar el cupón 'TELECINCO-CRYO' para disfrutar de un 15% de descuento adicional en tu compra. Válido todo el mes de septiembre.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.