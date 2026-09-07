Lorena Romera 07 SEP 2026 - 13:00h.

La influencer y su hijo se rompen al despedirse de Asraf Beno antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars'

Isa Pantoja y Asraf Beno celebran el momento más esperado y emocionante para ellos: "Por fin"

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La partida de Asraf Beno hacia su nueva aventura en 'Supervivientes All Stars' ha dejado un vacío profundo en su hogar. Tanto es así, que Isa Pantoja no ha podido reprimir las lágrimas tras separarse de su marido, mostrando su lado más vulnerable al afrontar el inicio de una etapa marcada por la ausencia del que es su gran pilar emocional. A través de varios stories publicados su perfil de Instagram, la hija de Isabel Pantoja se ha dejado ver llorando desconsoladamente. Unas emotivas imágenes en las que también ha mostrado el sentido abrazo de despedida entre su hijo Alberto Isla y el modelo, a quien el pequeño ha prometido defender durante estos meses de concurso.

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Apenas unos minutos después de la marcha del nacido en Ceuta, la hermana de Kiko Rivera ha grabado un vídeo completamente rota, secándose las lágrimas y con el rostro desencajado por la emoción: "Saco este vídeo así, tal cual, porque se acaba de ir Asraf y me da mucha pena". Y es que para Isa esta separación no es un simple trámite logístico, sino un duro golpe emocional que supone un importante cambio a sus rutinas y a lo que han construido juntos: "Es que no sabéis lo que significa para mí estar sin mi contención".

Tal y como ha contado la que fuera también concursante de 'Supervivientes', la marcha de Asraf Beno supone un importante cambio en su rutina familiar. En estas publicaciones, la joven de 30 años ha inmortalizado el emotivo abrazo de despedida entre Asraf y su hijo, Alberto Isla, antes de cruzar la puerta para poner rumbo a Honduras. Un momento de lo más tierno en la que la creadora de contenido ha dejado claro el papel clave que el futuro concursante de esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars' ejerce en su familia.

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"Tu defensor número uno. Y mi pilar en estos meses", dice del pequeño Alberto, al que también le ha dolido profundamente su partida. Consciente de los meses que se avecinan para ella, la prima de Anabel Pantoja ha compartido una imagen paseando con sus hijos, empezando a sumir el reto que tienen por delante: "La vida solitos los tres". Aunque seguro está dispuesta a volcarse con el concurso de su pareja -como ya ha hecho en otras ocasiones-, Isa Pantoja no oculta lo amargo que resulta acostumbrarse a un hogar sin su bastión.