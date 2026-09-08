La ministra de Educación ha señalado a las pantallas como una de las causas del deterioro en lectura en los adolescentes

Los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora "que es la base de todos los problemas"

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.

La mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años tiene un nivel bajo en ciencias y solo el 28 % llega al nivel mínimo de competencias para enfrentarse a la vida cotidiana y a su futuro laboral. Pero además, el deterioro en lectura y matemáticas se ha intensificado en la última década alcanzando su valor más bajo.

Las pantallas podrían estar detrás del deterioro de la lectura

Tras conocerse la evaluación internacional que hace PISA sobre las destrezas y competencias de los estudiantes de 15 años en 90 países y que ha mostrado que el deterioro en lectura y matemáticas en España se ha intensificado en la última década, Tolón ha señalado a las pantallas como una de las causas de este retroceso.

"Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado la ministra durante una entrevista en la Cadena Ser en la que ha recordado los programas de refuerzos en lectura y matemáticas que el Ministerio puso en marcha desde 2024 a través de programas de cooperación territorial con las comunidades.

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El último informe sobre infancia y tecnología de SaveFamily señala que el 90% de los menores utiliza dispositivos conectados a internet y más del 81% pasa más de una hora diaria frente a las pantallas entre semana, porcentaje que supera el 90% durante los fines de semana.

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“El problema no es únicamente cuánto tiempo pasan los menores conectados, sino cómo están diseñadas las plataformas para retenerlos. Estamos ante sistemas que fomentan un uso continuado y dificultan la desconexión, lo que tiene su repercusión directa sobre el rendimiento académico de los jóvenes”, señala Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily.

Según el informe de SaveFamily, casi la mitad, un 48%, reconoce haber perdido el control del tiempo que pasa frente a la pantalla y uno de cada cuatro utiliza el móvil como vía de escape para olvidar sus problemas.

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400 caracteres, lo que cabe en una pantalla

El analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, también ha señalado en rueda de prensa durante la presentación del informe que el deterioro en la lectura se ha dado en las pruebas con textos largos, de 400 palabras, que requieren un pensamiento más complejo y ha insistido en el problema de la lectura apresurada que hacen los adolescentes.

Un declive en el rendimiento lector que empezó en 2015, cuando los móviles empezaron generalizarse entre la población: "Si el texto tiene más de 400 palabras, que es lo que puede caber en una pantalla, ahí es donde empezamos a ver a los estudiantes tener problemas", detalla.

"Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está ocurriendo y en qué medida afectan las pantallas. Si se trata de usar dispositivos para el tiempo libre, cuanto más tiempo se dedica a los dispositivos digitales menor es el rendimiento. Utilizar dispositivos para fines que no tienen que ver con el aprendizaje acaba teniendo un impacto en el aprendizaje", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que la caída de los resultados "coincide con la introducción de las tecnologías". "En España vemos un resultado bastante similar que en otros países que están tomando otras decisiones políticas. Donde hay menos uso de pantallas los resultados tienden a ser mejores", ha aseverado.