telecinco.es 08 SEP 2026 - 10:26h.

Aldeas Infantiles SOS proporciona material escolar, libros, ropa, calzado y refuerzo educativo a niños, niñas y adolescentes en sus 30 Centros de Día

La organización también facilita el acceso a la educación de 0 a 3 años a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en sus 5 Centros de Educación Infantil

El gasto para la “vuelta al cole” vuelve a ser mayor que en el curso pasado y ya asciende a 429 euros de media por estudiante

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La “vuelta al cole” es un momento muy esperado para niños, niñas y adolescentes. Su futuro está condicionado en gran medida por lo que ocurra en las aulas, pero no todos pueden hacer frente al gasto que supone el inicio de curso ya que, en muchos casos, sus familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este año el gasto medio por estudiante supondrá una media en 429 euros para libros de texto y uniforme por lo que supone un nuevo incremento con respecto al curso pasado y un nuevo máximo histórico.

Casi 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes en España (el 33,2%) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Para estas familias, afrontar la vuelta a las aulas no solo implica un gran esfuerzo para comparar libros o materiales relacionados con el colegio, sino que pone en peligro la cobertura de necesidades tan básicas como la alimentación.

Esta brecha económica compromete el acceso a una educación de calidad y también en ocasiones les limita a acceder a actividades extraescolares, deportivas, culturales o sociales. Esta situación de desventaja también puede afectar al rendimiento académico de estos niños y niñas, quienes pueden llegar a registrar tasas más altas de absentismo, abandono escolar temprano y repetición de curso.

La labor de Aldeas Infantiles SOS

Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes (el 33,2%) crece en un entorno con dificultades económicas que impiden tener una “vuelta al cole” como el resto. Un año más, Aldeas Infantiles SOS se ha volcado en este nuevo inicio de curso para contribuir a reducir esta desigualdad y garantizar que los niños y niñas a los que atiende puedan volver a las aulas con las mismas oportunidades y recursos que sus iguales.

Este apoyo, que llega a 4.685 niños, niñas y adolescentes y a 1.807 familias derivadas por los Servicios Sociales, se extiende a lo largo de todo el curso y se centraliza en los 30 Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS, a través de los cuales la organización proporciona a niños, niñas y adolescentes material escolar, libros, alimentos, ropa, calzado, artículos de higiene y refuerzo educativo.

Este acompañamiento no solo está relacionado con la educación. La salud mental de los niños, niñas y adolescentes se ve afectada por el contexto de crisis en el que viven y por tanto es un área en la que también tienen puesto el foco. Ofrecen distintas terapias adaptadas a cada caso.

Además, la organización cuenta con 5 Centros de Educación Infantil y con ello se facilita el acceso a 233 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social a la enseñanza de los 0 a los 3 años y apoya a 202 familias. Esta etapa es muy importante ya que sienta las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, psicomotor y social. En España, la tasa de escolarización en esta fase de la enseñanza es del 55,8% por lo que deja a casi la mitad de ellos fuera del sistema educativo.

El apoyo de Aldeas Infantiles SOS no solo se dirige a los niños, niñas y adolescentes, ya que sus familias también reciben apoyo para mejorar sus habilidades parentales, fortalecer vínculos familiares, resolución de conflictos y organización familiar. Además, se les proporcionan cursos de alfabetización digital y otras opciones formativas dirigidas a mejorar su empleabilidad.

El acceso a la educación no debería ser un privilegio ni el inicio de la desigualdad social. Desde Aldeas Infantiles SOS trabajan para romper estas barreras y que los niños, niñas o adolescentes tengan una formación de calidad independientemente de su situación económica.