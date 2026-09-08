Redacción Euskadi 08 SEP 2026 - 06:30h.

El aspirante vizcaíno participó en otros procesos selectivos, como hombre, sin lograr plaza

El Supremo establece que el cambio de sexo no tiene efecto retroactivo para anular una condena previa por violencia de género

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Bilbao¿Un engaño para lograr un puesto de trabajo estable o un cambio de género legítimo? La polémica ha estallado en Vizcaya tras saberse que un aspirante a bombero ha modificado su género en el Registro Civil, escalando así a los primeros puestos del ranking femenino de la OPE. No es la primera vez que un cambio de sexo en el Registro Civil levanta sospechas sobre los motivos que lo propician.

El vizcaíno de 46 años, casado y con hijos, se ha colado en el cupo de cuatro plazas reservadas a mujeres, en la oposición abierta por la Diputación Foral de Vizcaya para cubrir 39 plazas de bomberos en esta provincia vasca. El candidato se ha acogido a la Ley Trans, de 2023, y ha cambiado de sexo en el Registro Civil. El resto de aspirantes cuestiona la legitimidad de este cambio, sospechan que es un engaño para lograr una de las plazas de la Oferta Pública de Empleo y exigen una investigación y hasta la exclusión del candidato si se confirma el fraude.

Al parecer, este interino ya se había presentado a procesos selectivos previos, como hombre, sin lograr plaza. Su cambio de sexo, antes de esta última convocatoria anunciada en noviembre de 2025, le ha permitido ahora computar sus marcas dentro de los baremos femeninos y situarse en los primeros puestos para lograr una de las cuatro plazas reservadas exclusivamente a mujeres.

Varios opositores han formalizado recursos administrativos denunciando lo que para ellos es un fraude y exigen que, de confirmarse, sea excluido del proceso. Según ha podido saber El Correo, algunos compañeros de este bombero interino que trabaja en Guipúzcoa, ha intentado conseguir plaza en otras oposiciones como varón, sin éxito y además, se habría mostrado contrario a la reserva de plazas para mujeres por considerar que resta posibilidades a los candidatos varones para acceder a un empleo público. Precisamente, ahora él opta a una de esas cuatro plazas reservadas en base a la ley 12/2023.

Ni informes médicos, ni tratamientos hormonales

No es la primera vez que un cambio de sexo en el Registro Civil levanta sospechas sobre los motivos que lo propician. La Ley Trans de 2023, permite la modificación del género sin precisar de informes médicos ni de someterse a tratamientos o cirugías previas. Algunas organizaciones feministas ya advirtieron de los posibles fraudes de ley al minimizar hasta el extremo las condiciones o requisitos para optar al cambio de sexo en el Registro.

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A principios de este 2026, en Vitoria se denunció otro caso similar, en el que un aspirante a bombero cambio su sexo de hombre a mujer “para beneficiarse del baremo femenino en las pruebas físicas” y haciendo un “uso fraudulento de un cambio registral para obtener una ventaja competitiva en una oposición pública”. En aquel caso, el opositor, pese a haber cambiado de sexo en el Registro Civil no modificó su apariencia física de hombre, no cambió de nombre en el DNI y hasta llegó a solicitar que le abrieran los vestuarios masculinos durante la prueba de natación. A pesar de la denuncia, el candidato bajo sospecha habría empezado recientemente a trabajar en el parque de bomberos de Vitoria realizando guardias, según el mismo medio vasco.