telecinco.es 09 SEP 2026 - 13:36h.

El AEG Trilobite Serie 8000 destaca por su estación de carga todo en uno que lo vacía, rellena y limpia, su autonomía y su relación calidad/precio.

Compartir







Los robots aspiradores han evolucionado tanto que ya son robots de limpieza completamente autónomos. Si llevas tiempo queriendo comprar uno, pero quieres algo realmente completo, deberías echar un vistazo al Robot Aspirador AEG Serie 8000 Trilobite. Este modelo aspira, friega y elimina el pelo de mascotas en cualquier superficie, sin problemas, pero además se limpia a sí mismo por completo, incluyendo mopas y depósitos. Es de los más completos que puedes encontrar, ¡y ahora está rebajado 150 €!

Ahora mismo está de oferta en la tienda oficial de AEG, pero, además, si usas el cupón 10DESCAEG, te llevas un descuento extra del 10% que lo deja aún más barato. Es una oportunidad perfecta si vives con mascotas o tienes una casa grande.

Te lo recomendamos por...

Su estación de recarga, que limpia su mopa y la seca para dejarla como nueva sin que hagas nada.

Su tecnología de detección de alfombras que aumenta la potencia para eliminar toda la suciedad.

La autonomía de hasta 208 minutos que tiene, ideal para casas grandes.

El sistema de navegación láser y cámara con IA, que hace que se mueva con mucha más soltura.

Comprar en AEG por (599 €) 499 €

Robot Aspirador AEG Serie 8000 Trilobite

Lo que más nos ha llamado la atención del Robot Aspirador AEG Serie 8000 Trilobite es que se encarga de absolutamente todo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Su estación ThermoWash es la clave ya que, cuando el robot termina de limpiar, esta vacía su bolsa, rellena el depósito de agua y lava la mopa. Lo deja listo para empezar a funcionar otra vez mientras lo carga. Además, tiene 7000 Pa de potencia de succión, así que va de maravilla incluso sobre alfombras, las cuales detecta automáticamente, y es perfectamente programable.

Ideal para todo tipo de hogares, la recomendamos sobre todo si tienes distintos tipos de suelos o una casa grande, ya que su autonomía aguanta más de 3 horas sin problema.

Comprar en AEG por (599 €) 499 €

¿Tiene buenas reseñas?

Tiene buenísimas reseñas tanto dentro como fuera de su tienda oficial. Los usuarios destacan sobre todo cómo facilita el día a día, además de cómo protege la información del usuario ante posibles fugas, algo que no suelen contar las marcas. Aquí te dejamos varias valoraciones:

"¡Me encanta esta aspiradora! Me facilita muchísimo la vida diaria y mantiene mis suelos impecables."

"Es muy silencioso y limpia a la perfección. La función de aspirado y fregado funciona impecablemente en una sola pasada."

"Además de su característica principal de alta seguridad de datos, que me da mucha tranquilidad, esta aspiradora robot me ha conquistado por completo en el uso diario."

Recuerda que, con el cupón 10DESCAEG, tienes un descuento adicional del 10% sobre tu compra. Entre la rebaja y este, te ahorras un total de 150 €.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.