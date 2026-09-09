Lorena Romera 09 SEP 2026 - 12:37h.

La de Pamplona explica lo que pretende hacer con su fortuna, dejando fuera de la ecuación a Cristian y a Sofía Suescun

El plan de Maite Galdeano mientras Sofía Suescun celebraba su 30 cumpleaños junto a Kiko Jiménez

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La relación entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun sigue completamente rota. Han pasado ya dos años desde aquel cruce de acusaciones y el polémico episodio en el que la de Pamplona saltó la valla de la casa de la influencer para intentar acceder al chalet, marcando un punto de no retorno y de absoluto silencio entre ambas. Tras este largo distanciamiento, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a la carga en sus redes para lanzar un claro dardo sobre su futuro económico y la herencia que piensa (o no) dejar.

Sin citar explícitamente a su hija, pero con el peso de este enfrentamiento familiar de fondo, la televisiva ha explicado el plan patrimonial que piensa ejecutar en los próximos años, dejando claro que el comportamiento de los hijos influye directamente en el reparto de los bienes: "Si los hijos se han portado mal con los padres... Sabiendo además que tienen muchísimo para heredar, los padres lo que pueden hacer es quedarse ahí".

La nuda propiedad: su estrategia para vender su piso y "derrocharlo todo"

Lejos de querer dejar un legado económico o inmobiliario a sus descendientes, Maite Galdeano planea exprimir al máximo y en vida cada euro que ha ganado. Para ello, ha destacado la fórmula de la nuda propiedad como la herramienta ideal para vender su piso habitual y disponer del dinero mientras sigue residiendo en él. "La nuda propiedad te permite obtener liquidez inmediata vendiendo solo la propiedad de tu vivienda, mientras mantienes el derecho a vivir en ella de por vida", explican desde Jubenial, donde apuntan que "el principal beneficio es que puedes seguir viviendo en tu casa de por vida".

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La propia madre de Sofía y Cristian Suescun ha señalado que "se estila muchísimo". Con esta vía, Galdeano busca asegurarse un techo y liquidez inmediata: "Vas a tener dinero hasta irte al otro barrio y luego nada, vas a estar en tu casa viviendo".

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Propiedades, coche y todo su dinero, gastados en vida

El plan de Maite va mucho más allá de su vivienda habitual, pues pretende liquidar absolutamente todo su patrimonio (coches, ahorros y propiedades) para asegurar que la cuenta quede a cero: "Cuando tenga 80 u 85 años, liquidaré todo y me iré de viajes, gastaré como jamás en la vida he gastado, quemaré hasta la última pela. Disfrutar a tope, vender propiedades, vender coche, vender todo lo que tengamos, gastarlo, aunque sea derrocharlo".

Además, frente a las dudas de sus seguidores sobre la casa en la que vive actualmente, ha aclarado que es íntegramente suya: "A la pregunta de si es mío el ático, por supuesto que es mío. Yo jamás estaría de alquiler porque es del género tonto, bajo mi punto de vista, tirar el dinero".

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Sus herederos: ni Cristian ni Sofía Suescun

A la hora de abordar su posible ingreso en una residencia de mayores, la exconcursante de 'Gran Hermano' asegura que no tiene ningún temor a acudir sin un solo euro, pues prefiere haber gastado todo lo que tiene: "A la residencia hay que ir con las manos vacías y os van a coger igual. Os van a cuidar igual que a la señora que tiene millonadas... Yo iré con las manos vacías, habré gastado previamente toda mi fortuna. Todo raso, no voy a dejar ni un euro, nada".

Y por si quedaba alguna duda de si en un futuro daría paso a un reparto de herencia con sus hijos, Cristian y Sofía Suescun, Maite Galdeano ha zanjado la cuestión dejando claro quiénes serían sus únicos beneficiarios si sobrara algo de capital: "Y si acaso queda algo, se lo llevarán las perreras, que cuidan a los animalitos. Irá para ellos nada más".