Este monitor tiene 4K, 144Hz y una Smart TV integrada: es perfecto para gaming y para lo que le pidas
IA, sistema operativo WebOS, una latencia casi nula, 144 Hz y resolución 4K con 32 pulgadas: el LG UltraGear lo tiene todo. ¡Y ahora está más barato!
Estás renovando setup y has decidido que es hora de cambiar de pantalla. Si pasas muchas horas frente al ordenador, sea porque juegas, haces streaming o trabajas con él, sabes lo importante que es tener un buen monitor. Ahora mismo, pocas opciones hay mejores que el Monitor Gaming LG UltraGear. Un modelo de 32 pulgadas que funciona a resolución 4K, con 144 Hz y con un retardo de tan solo 1 ms que, además, también es smart TV. Lo tiene todo, ¡y está en oferta!
Te lo recomendamos sea cual sea el uso que quieras darle, porque cumple tanto a nivel de imagen como de sonido y de funciones. Además, si usas nuestro cupón LGMEDIASET10, te lo llevas todavía más barato con un descuento extra del 10%.
Por qué te lo recomendamos
- Ofrece resolución 4K a 144 Hz con una respuesta de tan solo 1 ms. Es perfecto para jugar a máxima calidad.
- Viene con webOS24 y LG AI que van genial para streaming, juego en la nube o acceso a apps sin necesidad de otros dispositivos.
- Simula un sonido envolvente 9.1 que te atrapa de verdad en la partida. Es sorprendentemente bueno.
- Cuenta con puerto USB-C y HDMI 2.1 para que elijas cómo conectarlo sin problemas.
Comprar en LG por
(619 €) 476,10 €
Monitor Gaming LG UltraGear
Hay algo que nos ha llamado especialmente la atención de este Monitor Gaming LG UltraGear y es que, aunque abarca mucho, cumple con nota en todo. Su panel IPS se ve de maravilla, su respuesta es inmediata y la imagen se ve fluidísima en él gracias a sus 144 Hz. Para jugar a juegos punteros, es de las mejores pantallas que puedes encontrar. Además, cuando la quieres para otra cosa, también cumple con creces, ya que cuenta con WebOS y todas sus apps compatibles. ¡Si hasta puedes jugar con solo conectarle tu mando gracias a las apps de juego en la nube! Es tan completa que abruma, aunque con el tiempo te das cuenta de lo cómodo que es tener prácticamente un centro multimedia en tu monitor.
Si tienes un escritorio compacto y quieres ahorrar espacio, o simplemente buscas una pantalla que sea buena de verdad, este monitor es perfecto para ti. Cumple con nota en todo.
Comprar en LG por
(619 €) 476,10 €
¿Qué valoraciones tiene este monitor?
Son prácticamente perfectas por la calidad de su imagen, su versatilidad y su diseño. A los usuarios les encanta ya no solo para jugar, sino también para labores de diseño o incluso uso cotidiano. Aquí tienes algunas reseñas que hemos recopilado:
- "La calidad de imagen es realmente impresionante: colores vibrantes, una pantalla súper nítida y perfecta para editar o disfrutar de sesiones de juego inmersivas."
- "Cumple con todos los requisitos: es una pantalla todo en uno que funciona no solo como monitor para jugar en tu consola favorita, sino también como un potente sistema de streaming."
- "Este es el primer monitor que compro, y después de investigar muchísimo, puedo decir con seguridad que acerté con mi elección."
Envío gratuito, descuento y, además, si usas nuestro cupón exclusivo LGMEDIASET10, una rebaja adicional del 10%. Si estabas buscando un buen monitor, esta es tu oportunidad.
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