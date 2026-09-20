De la elegancia asimétrica al 'boho chic': los dos vestidos de novia de Anna Ferrer Padilla, al detalle

Equipo Outdoor 20 SEP 2026 - 10:40h.

Tanto para la ceremonia como para el posterior banquete, la influencer confió en la moda nupcial española luciendo dos propuestas que mostraron las dos facetas estilísticas de la hija de Paz Padilla

Primeras imágenes de la boda de Anna Ferrer Padilla: emocionada y llegando al altar de la mano de su madre

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La creadora de contenido Anna Ferrer Padilla se daba este sábado el 'Sí, quiero' junto a su ya marido Mario Cristóbal en una romántica ceremonia al aire libre. Anna, de 29 años, pasaba por el altar con el que ha sido su pareja durante los últimos cuatro años y lo hacía rodeada de sus amigos más íntimos y de su familia al completo.

Tras una divertida e informal preboda celebrada el viernes en un chiringuito familiar de Zahara de los Atunes, el esperado enlace tenía lugar en la tarde del sábado. ¿El escenario escogido? los jardines de Trafalgar Pilo Club, ubicados en la paradisíaca playa de El Palmar de Vejer, un lugar muy para la novia y su familia materna.

Rompiendo con los convencionalismos tradicionales, la novia escogió recorrer el camino hacia el altar del brazo de la persona más importante de su vida: su madre, la humorista y presentadora Paz Padilla. La llegada de la novia hasta el altar junto su madre se hizo al ritmo de la mítica canción 'My way' tocada al piano, una emotiva entrada que 'Fiesta' ofreció en directo.

Los dos espectaculares vestidos que Anna escogió

Tanto para la ceremonia como para el posterior banquete, la influencer confió en la moda nupcial española luciendo dos propuestas que mostraron las dos facetas estilísticas de la hija de Paz Padilla. El primer diseño, ideado por la firma Inuñez para la ceremonia, destacó por su original asimetría y su sofisticación.

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En la parte superior del vestido, un corpiño ajustado hasta la altura de la cadera presumía de un elaborado trabajo artesanal de drapeados manuales, costuras pespunteadas y delicados flecos deshilados que estilizaban su figura. Como broche final a este conjunto, la parte posterior se completaba con una imponente cola formada por tres piezas cortadas al bies, acompañada por un velo etéreo de organza de cristal y un vanguardista ramo de novia creado con numerosas calas blancas.

El segundo, de inspiración boho chic

Para la fiesta posterior, y con el fin de disfrutar del banquete con total libertad, Anna Ferrer confió en la diseñadora Claudia Llagostera creando un segundo look mucho más desenfadado y cómodo. Este segundo estilismo estaba compuesto por una marcada estética boho chic materializada en un vestido a medida confeccionado con tul sedoso y bordados hechos a mano sobre un fondo de raso.

El vestido tenía además un sugerente escote recto sujeto por tirantes finos que acababa en una profunda espalda descubierta. Para potenciar el look romántico, la falda contenía nesgas geométricas de georgette de seda que aportaban un vuelo espectacular. El conjunto se remataba con una sofisticada capa anudada al cuello. ¡Espectacular!