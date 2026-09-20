Live Nation ha respondido a la polémica que se había generado en redes por la seguridad de las estructuras

Las famosas que han acompañado a Shakira en su segundo concierto en Madrid: de Paula Echevarría a Lola Lolita

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La promotora que lleva los conciertos de Shakira, Live Nation, ha respondido a la polémica que se había generado en redes sociales tras los primeros conciertos de la colombiana en su residencia en Madrid.

Tras el primer concierto el sábado, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de usuarios que habían acudido al recinto y que se quejaban de la seguridad de las instalaciones, asegurando que las estructuras se movían o temblaban. Ante la polémica sobre la seguridad generada en redes, la promotora ha decidido emitir un contundente comunicado que terminase con la incertidumbre.

"Todas nuestras estructuras, incluidas las gradas, están debidamente certificadas y comprobadas de manera oficial respecto a su seguridad y estabilidad. Esto se ha verificado in situ, durante la actuación de ayer, por las autoridades presentes en el recinto y esta misma mañana, una vez más, por los bomberos", han afirmado.

El segundo concierto de Shakira en Madrid

La artista colombiana Shakira ha dado su segundo concierto en el recinto Iberdrola Music, en su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, el tour latino más taquillero de la historia según el Guinness y las cifras oficiales.

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El multitudinario evento ha congregado a miles de seguidores que han transformado el distrito de Villaverde en la capital emocional del pop latino, introduciendo por primera vez en España el concepto internacional de residencia artística, la mayor de un artista en la historia de Europa, superando ampliamente el paso por España de la gira de Bad Bunny de este mismo año.

La cantante subió al escenario acompañada de varias famosas españolas, entre ellas Paula Echevarría, su hija Daniella Bustamante y Lola Lolita.

"Ya me puedo morir en paz, te amo", compartía Lola Lolita en sus redes sociales después de haber podido disfrutar de esa experiencia única junto a la colombiana.