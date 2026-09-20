Fiesta 20 SEP 2026 - 17:47h.

En su publicación de Instagram, Rosa López se ha sincerado sobre la importancia de elegir la tranquilidad por encima del ruido externo

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Se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre la situación por la que atraviesa la cantante Rosa López: ¿Está Rosa de España arruinada? Pese a los rumores que aseguraban que la granadina había tenido que deshacerse de algunas de sus pertenencias para hacer frente a una importante deuda con Hacienda, lo cierto es que las artista ha adquirido una finca, tal y como ha explicado Iván Reboso en 'Fiesta'.

Según el amigo íntimo de Rosa, la cantante no solo se encuentra en un buen momento económico tras "algunos baches", si no que ha cumplido uno de sus mayores sueños al poder hacerse con una casa con "un buen terreno" en el que cuidar de sus animales, una de las grandes pasiones de la cantante.

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Iván Reboso ha contado que Rosa se refugia actualmente en el cuidado de sus numerosos animales (tiene cinco perros e infinidad de aves entre otros) tras la ruptura con Iñaki, con quien mantuvo una relación de seis años.

El reflexivo mensaje de Rosa López

Rosa López mantiene un perfil muy dinámico en sus redes sociales, unas plataformas que la cantante utiliza como ventana para que su fiel comunidad sea testigo de la etapa vital por la que atraviesa. A través de su última reflexión, la intérprete evidencia que se encuentra en una nueva fase volcada en el crecimiento personal y el bienestar propio: "A veces la vida te invita a parar, mirar hacia dentro y recordar lo esencial".

Mediante este último post en Instagram, la granadina ha compartido una profunda reflexión acerca de lo fundamental que le está resultando en estos momentos priorizar la calma frente al bullicio de los demás.

Este mensaje se ha convertido en una auténtica declaración de intenciones sobre la evolución y la honestidad con uno mismo con la que la cantante, defensora de que los triunfos reales no tienen que ver con los reconocimientos públicos, se refugia de nuevo en la humildad de sus orígenes. Precisamente fue esa esencia la que la consagró como uno de los rostros más entrañables del país desde sus inicios en 'Operación Triunfo'.