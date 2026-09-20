Máxima tensión en el escaparate final al que se ha enfrentado Alma: "¡Para! ¡Para!"

telecinco.es 20 SEP 2026 - 15:01h.

Alma ha sido la concursante que ha logrado llegar al ansiado escaparate final: ¿serías tú capaz de acertar su valor? Todos los programas completos de 'El precio justo', a la carta en Mediaset Infinity

Todos los programas completos de 'El precio justo', a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







Alma lograba imponerse a sus rivales en las fases previas y ganarse el derecho a enfrentarse al emblemático escaparate final de ‘El precio justo’. Tras hacerse con un margen de 500 euros, Alma comenzaba a calcular los valores de un impresionante despliegue de premios que incluye desde tecnología de última generación y un viaje de ensueño hasta un vehículo de gran cilindrada.

Alma se concentraba en sus cálculos mentales y pedía ayuda al público, sabiendo que cada euro contaba para estructurar la valoración definitiva de los espectaculares regalos.

Con el público conteniendo el aliento y los nervios a flor de piel, la concursante lanzaba la cifra definitiva que determinará si se une al selecto grupo de ganadores históricos que han conseguido vaciar por completo el plató del programa. ¿Serías tú capaz de acertar el valor total del escaparate final? ¡Prueba!