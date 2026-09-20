Elsa Pataky y sus amigas han disfrutado de unos días de relax en un complejo de lujo con espectaculares villas sobre el agua

Elsa Pataky se sincera sobre su cambio de rol como madre con sus tres hijos, a los 50 años: "Es una batalla constante"

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Elsa Pataky cumplió 50 años el pasado 18 de julio. Y este año ha querido celebrarlo por todo lo alto: primero viajó se fue a África con su grupo de amigas y a Costa Rica junto a su marido Chris Hemsworth, y sus hijos. Según informa 'Hola!', la actriz ha reunido a sus mejores amigas para realizar una tercera escapada a las Maldivas.

"Celebrando una nueva vuelta al sol en el paraíso con algunas de mis personas favoritas. Creando recuerdos, compartiendo risas y sintiéndome muy afortunada de poder vivir experiencias así juntas", ha escrito Elsa Pataky en sus redes sociales junto a un carrete de fotos con los momentos más especiales del viaje.

Un viaje de relax con villas sobre el agua

Elsa Pataky y sus amigas han disfrutado de unos días de relax en un complejo de lujo con espectaculares villas sobre el agua y con piscina incluida. La actriz ha vuelto a soplar las velas por su cumpleaños rodeada de algunas de las mujeres más importantes para ella. Aunque este viaje no le ha impedido a la intérprete mantener su rutina de deporte.

Además de este viaje, Elsa Pataky disfrutó de una escapada familiar a Costa Rica acompañada de su marido y sus hijos: "¡Celebrando la vida! Vamos a por el quinto piso. Gracias por todo el amor". Y antes de esto, viajó a África junto a algunas amigas y su hija India, con quien comparte su pasión por el mundo ecuestre y los paseos a caballo. "Los caballos, la fauna, los paisajes infinitos... la libertad que se siente aquí es difícil de describir", dijo en sus redes.

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"No tengo ningún problema en cumplir 50", asegura la actriz

Para Elsa Pataky, la edad es solo un número y nunca ha tenido reparo en cumplir años: "No tengo ningún problema en cumplir 50. Además, es una edad maravillosa para las mujeres y todas lo dicen. Has crecido, has aprendido y sabes mucho ya de la vida. Te sientes mejor, más segura y feliz, porque ya no tienes que demostrar nada a nadie, salvo a ti misma".

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"Y luego, físicamente, creo que los 50 son los nuevos 30, ya no se puede permitir eso de tener achaques como antes. Ahora tenemos un montón de nuevas posibilidades para cuidarnos, mantenernos y sentirnos bien, desde suplementos de todo tipo a máquinas láser. En general, ninguna de las mujeres con las que he hablado cambiaría esta edad por otra", añadió.

La actriz afirma que incluso se siente mejor que a sus 20: "A esta edad ya has sido madre, normalmente tus hijos ya son más mayores, has disfrutado y aprendido mucho de ellos, porque te enseñan mucho sobre ti mismo y tus propios defectos. Has dado mil vueltas, has ido y has vuelto, como quien dice".